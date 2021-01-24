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Навального в СИЗО посетит офтальмолог
Навального в СИЗО посетит офтальмолог
В ближайшее время Алексея Навального, находящегося в СИЗО-1, посетит офтальмолог, сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T19:20
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россия
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онк
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В ближайшее время Алексея Навального, находящегося в СИЗО-1, посетит офтальмолог, сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
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россия, алексей мельников, онк, алексей навальный

Навального в СИЗО посетит офтальмолог

19:20 24.01.2021
 
© РИА Новости / Инсаф Басиров / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Алексей Навальный в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Инсаф Басиров
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В ближайшее время Алексея Навального, находящегося в СИЗО-1, посетит офтальмолог, сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"Мы ... вчера при беседе с Навальным спросили по поводу сообщений из СМИ, согласно которым у Алексея Анатольевича есть проблемы со зрением. Подтвердить или опровергнуть опасения может лишь соответствующий специалист, поэтому мы оставили запись в книге проверяющих СИЗО-1 с просьбой о посещении Навального врачом. В ближайшее время по нашей рекомендации Алексея Навального посетит офтальмолог, который даст профессиональную оценку, сообщит о том есть ли основания для беспокойства, и, в случае необходимости, назначит лечение", - написал Мельников в своем Telegram.

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