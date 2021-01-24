Навального в СИЗО посетит офтальмолог

"Мы ... вчера при беседе с Навальным спросили по поводу сообщений из СМИ, согласно которым у Алексея Анатольевича есть проблемы со зрением. Подтвердить или опровергнуть опасения может лишь соответствующий специалист, поэтому мы оставили запись в книге проверяющих СИЗО-1 с просьбой о посещении Навального врачом. В ближайшее время по нашей рекомендации Алексея Навального посетит офтальмолог, который даст профессиональную оценку, сообщит о том есть ли основания для беспокойства, и, в случае необходимости, назначит лечение", - написал Мельников в своем Telegram.