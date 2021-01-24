Москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы
14:19 24.01.2021 (обновлено: 14:21 25.01.2021)
© Фото : ГПБУ "Мосприрода" Департамента природопользования и охраны окружающей средыДровосек-кожевник
© Фото : ГПБУ "Мосприрода" Департамента природопользования и охраны окружающей среды
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы, информация о каждом редком представителе флоры и фауны города публикуется в Instagram онлайн-проекта "Красная книга Москвы", сообщается на сайте мэра Москвы в воскресенье.
"В рамках онлайн-проекта "Красная книга Москвы" комплекса городского хозяйства и столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды горожанам рассказали о 200 редких растениях и животных города. На протяжении семи месяцев на странице проекта в социальной сети "Инстаграм" ежедневно публикуются интересные сведения, фотографии и видеоролики о краснокнижных видах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что посты сопровождаются ссылками на описания этих видов в одном из изданий Красной книги Москвы. Сами же издания можно найти на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Самыми интересными, по мнению горожан, стали рассказы о листостебельном мхе атрихуме желтоножковом, дневной бабочке зефире березовом, многолетнем растении синеголовнике плосколистном, небольшой птице желтой трясогузке и травянистом растении ветренице дубравной", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что проект продлится до зимы 2022 года. За это время специалисты расскажут о свыше 560 представителях Красной книги столицы, об их внешнем виде и образе жизни. Участников также познакомят с произведениями искусства и литературы, в которых они упоминаются.