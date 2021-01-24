https://ria.ru/20210124/krasnoknizhnye-1594475268.html

Москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы

Москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы

Москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы, информация о каждом редком представителе флоры и фауны города публикуется в Instagram... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-24T14:19

2021-01-24T14:19

2021-01-25T14:21

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москва

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы, информация о каждом редком представителе флоры и фауны города публикуется в Instagram онлайн-проекта "Красная книга Москвы", сообщается на сайте мэра Москвы в воскресенье.Уточняется, что посты сопровождаются ссылками на описания этих видов в одном из изданий Красной книги Москвы. Сами же издания можно найти на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что проект продлится до зимы 2022 года. За это время специалисты расскажут о свыше 560 представителях Красной книги столицы, об их внешнем виде и образе жизни. Участников также познакомят с произведениями искусства и литературы, в которых они упоминаются.

https://ria.ru/20201202/zhivotnye-1588604668.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва