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Facebook заблокировал аккаунт Рогозина
Facebook заблокировал аккаунт Рогозина
Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла... РИА Новости, 24.01.2021
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола.Об этом РИА Новости сообщил сам Рогозин.Накануне Макфол опубликовал в Twitter пост на тему демократии и либерализма в России.Гендиректор "Роскосмоса" критически прокомментировал его у себя в Facebook. После этого публикацию Рогозина удалили.
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facebook, дмитрий рогозин, сша, технологии

Facebook заблокировал аккаунт Рогозина

13:43 24.01.2021 (обновлено: 17:16 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола.
Об этом РИА Новости сообщил сам Рогозин.

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", — сказал агентству глава госкорпорации.

Накануне Макфол опубликовал в Twitter пост на тему демократии и либерализма в России.
Гендиректор "Роскосмоса" критически прокомментировал его у себя в Facebook. После этого публикацию Рогозина удалили.
"Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте", — написал Рогозин в своем сообщении, добавив, что "в делах нашей страны мы сами разберемся".
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