https://ria.ru/20210124/blokirovka-1594359941.html

Facebook заблокировал аккаунт Рогозина

Facebook заблокировал аккаунт Рогозина

Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T13:43

2021-01-24T13:43

2021-01-24T17:16

facebook

дмитрий рогозин

сша

технологии

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола.Об этом РИА Новости сообщил сам Рогозин.Накануне Макфол опубликовал в Twitter пост на тему демократии и либерализма в России.Гендиректор "Роскосмоса" критически прокомментировал его у себя в Facebook. После этого публикацию Рогозина удалили.

https://ria.ru/20210123/amerika-1594213838.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, дмитрий рогозин, сша, технологии