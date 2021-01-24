https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594352051.html

Медики оценили состояние пострадавшей на незаконной акции в Петербурге

Медики оценили состояние пострадавшей на незаконной акции в Петербурге

Пострадавшая на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник правоохранительных органов, находится в... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:41

2021-01-24T11:41

2021-01-24T16:58

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник правоохранительных органов, находится в реанимационном отделении в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в учреждении.Ранее сообщалось, что на видео, опубликованном в соцсетях, запечатлено, как двое сотрудников правоохранительных органов сопровождают задержанного молодого человека в районе Московского вокзала, а им навстречу выбегает женщина. Она пытается остановить представителей власти, а один из них делает выпад резиной дубинкой в сторону женщины, после чего она падает на землю.ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проводят проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

санкт-петербург

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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия