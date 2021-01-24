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Медики оценили состояние пострадавшей на незаконной акции в Петербурге
Медики оценили состояние пострадавшей на незаконной акции в Петербурге
Пострадавшая на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник правоохранительных органов, находится в... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:41
2021-01-24T16:58
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник правоохранительных органов, находится в реанимационном отделении в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в учреждении.Ранее сообщалось, что на видео, опубликованном в соцсетях, запечатлено, как двое сотрудников правоохранительных органов сопровождают задержанного молодого человека в районе Московского вокзала, а им навстречу выбегает женщина. Она пытается остановить представителей власти, а один из них делает выпад резиной дубинкой в сторону женщины, после чего она падает на землю.ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проводят проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия

Медики оценили состояние пострадавшей на незаконной акции в Петербурге

11:41 24.01.2021 (обновлено: 16:58 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник правоохранительных органов, находится в реанимационном отделении в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в учреждении.
"Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было", - сообщили в НИИ Скорой помощи.
Ранее сообщалось, что на видео, опубликованном в соцсетях, запечатлено, как двое сотрудников правоохранительных органов сопровождают задержанного молодого человека в районе Московского вокзала, а им навстречу выбегает женщина. Она пытается остановить представителей власти, а один из них делает выпад резиной дубинкой в сторону женщины, после чего она падает на землю.
ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проводят проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
 
Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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