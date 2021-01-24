https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594343866.html
Задержанных на незаконной акции в Москве детей передали родителям
Задержанных на незаконной акции в Москве детей передали родителям
Все задержанные в ходе несогласованной акции в центре Москвы несовершеннолетние отпущены домой после приезда родителей, сообщила РИА Новости детский омбудсмен... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T09:56
2021-01-24T09:56
2021-01-24T16:58
ольга ярославская
анна кузнецова
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общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Все задержанные в ходе несогласованной акции в центре Москвы несовершеннолетние отпущены домой после приезда родителей, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что, предварительно, в регионах на акциях задержали около 300 подростков, в том числе в Москве — около 70, Петербурге — порядка 30.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам — родителей просили оградить их от акций — и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-24T09:56
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ольга ярославская, анна кузнецова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, санкт-петербург, общество