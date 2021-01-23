https://ria.ru/20210123/zagovor-1594239519.html

Экс-сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре

Экс-сотрудницу посольства США в Москве обвинили в заговоре

Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в заговоре с целью кражи документов и в отмывании денег, сообщил Минюст США. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T00:56

2021-01-23T00:56

2021-01-23T12:28

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в заговоре с целью кражи документов и в отмывании денег, сообщил Минюст США.Обвинение было выдвинуто 22 января исполняющим обязанности прокурора округа Колумбия Михаэлом Шервиным, генеральным инспектором министерства внутренней безопасности и службой защиты дипломатов Госдепа в округе Колумбия.Помимо 43-летней Красиловой, обвинения "в заговоре с целью кражи государственных документов США и мошенничестве, краже государственных документов, заговоре об отмывании денег" также предъявлены 43-летнему Ос Муфаку Абдулжаббару и 42-летнему Хаитаму Исе Саадо Саду.Преступления связаны с американской программой реадмиссии беженцев U.S. Refugee Admissions Program (USRAP).Кроме того, Красиловой и Сааду предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении. Максимальные наказания по статьям, вменяемым Красиловой, составляют до 20 лет тюрьмы.В обвинительном заключении говорится, что в 2011-2019 годах Красилова работала помощником по иммиграционным вопросам в московском отделении Службы гражданства и иммиграции США. На этой должности она занималась обработкой заявлений на статус беженца и похищала информацию об участниках программы, которой затем делилась со своими подельниками.Документы дела, помимо обвинительного заключения, закрыты. Как уточняется в пресс-релизе Минюста, Красилова остается на свободе, а Абдулджаббар и Сад задержаны.

https://ria.ru/20201226/vizy-1591013983.html

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