https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594322048.html

Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ

Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ

Испытания новых вакцин от ВИЧ, коронавируса и других инфекций, созданных местными учеными, планируется провести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T21:39

2021-01-23T21:39

2021-01-23T22:28

хорошие новости

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нижний новгород

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276507_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_dd1ff8f2894fe4cbaee7ec148b009ef3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв — РИА Новости. Испытания новых вакцин от ВИЧ, коронавируса и других инфекций, созданных местными учеными, планируется провести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.По словам руководителя лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктора Новикова, разрабатываемая коронавирусная вакцина отличается от других тем, что она мукозальная, то есть это капли в нос, применимые для детей и лиц пожилого возраста.Как отметил ученый, ротавирусная и норовирусная инфекция являются доминирующими кишечными инфекциями у детей. Если против ротавирусной инфекции за рубежом есть вакцины, то против норовирусной — нет. Разработанный в Нижнем Новгороде прототип вакцины для профилактики этих инфекций построен на тех же принципах, что и против коронавируса.Специалисты Нижегородского научно-образовательного центра сейчас ищут партнеров для внедрения проекта в повседневную жизнь. "У нас уже проведены переговоры с Приволжским исследовательским медицинским университетом, который готов поддержать нас с проведением доклинических и клинических испытаний. Также мы ведем работу по привлечению российских инвесторов, которые могут выступить и как производственная площадка. Конечно, нам оказывает содействие правительство Нижегородской области, которое заинтересовано в реализации такого важного, в том числе с социальной точки зрения, проекта", — отметил руководитель отдела аналитики АНО "Нижегородский НОЦ" Александр Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

https://ria.ru/20201225/vich-1591003388.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нижний новгород, нижегородская область, общество