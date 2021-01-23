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https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594322048.html
Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ
Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ
Испытания новых вакцин от ВИЧ, коронавируса и других инфекций, созданных местными учеными, планируется провести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T21:39
2021-01-23T22:28
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв — РИА Новости. Испытания новых вакцин от ВИЧ, коронавируса и других инфекций, созданных местными учеными, планируется провести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.По словам руководителя лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктора Новикова, разрабатываемая коронавирусная вакцина отличается от других тем, что она мукозальная, то есть это капли в нос, применимые для детей и лиц пожилого возраста.Как отметил ученый, ротавирусная и норовирусная инфекция являются доминирующими кишечными инфекциями у детей. Если против ротавирусной инфекции за рубежом есть вакцины, то против норовирусной — нет. Разработанный в Нижнем Новгороде прототип вакцины для профилактики этих инфекций построен на тех же принципах, что и против коронавируса.Специалисты Нижегородского научно-образовательного центра сейчас ищут партнеров для внедрения проекта в повседневную жизнь. "У нас уже проведены переговоры с Приволжским исследовательским медицинским университетом, который готов поддержать нас с проведением доклинических и клинических испытаний. Также мы ведем работу по привлечению российских инвесторов, которые могут выступить и как производственная площадка. Конечно, нам оказывает содействие правительство Нижегородской области, которое заинтересовано в реализации такого важного, в том числе с социальной точки зрения, проекта", — отметил руководитель отдела аналитики АНО "Нижегородский НОЦ" Александр Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нижний новгород, нижегородская область, общество

Нижегородские ученые создали прототипы вакцин от COVID-19 и ВИЧ

21:39 23.01.2021 (обновлено: 22:28 23.01.2021)
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв — РИА Новости. Испытания новых вакцин от ВИЧ, коронавируса и других инфекций, созданных местными учеными, планируется провести в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной при участии Нижегородского университета работают над созданием генно-инженерных вакцин для профилактики актуальных вирусных инфекций. На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции, основанный на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня", — говорится в сообщении.

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По словам руководителя лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктора Новикова, разрабатываемая коронавирусная вакцина отличается от других тем, что она мукозальная, то есть это капли в нос, применимые для детей и лиц пожилого возраста.
Как отметил ученый, ротавирусная и норовирусная инфекция являются доминирующими кишечными инфекциями у детей. Если против ротавирусной инфекции за рубежом есть вакцины, то против норовирусной — нет. Разработанный в Нижнем Новгороде прототип вакцины для профилактики этих инфекций построен на тех же принципах, что и против коронавируса.

"Еще одно направление проекта — вакцина от ВИЧ. Работу над ее созданием ранее уже вели ученые из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Теперь они объединились и вместе с нижегородскими коллегами подготовили программу действий по завершению разработки вакцины. Предлагаемый подход даст возможность получить высококонкурентную эффективную вакцину, востребованную во всем мире", — подчеркивается в сообщении.

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Специалисты Нижегородского научно-образовательного центра сейчас ищут партнеров для внедрения проекта в повседневную жизнь. "У нас уже проведены переговоры с Приволжским исследовательским медицинским университетом, который готов поддержать нас с проведением доклинических и клинических испытаний. Также мы ведем работу по привлечению российских инвесторов, которые могут выступить и как производственная площадка. Конечно, нам оказывает содействие правительство Нижегородской области, которое заинтересовано в реализации такого важного, в том числе с социальной точки зрения, проекта", — отметил руководитель отдела аналитики АНО "Нижегородский НОЦ" Александр Тарасенко, слова которого приводятся в сообщении.
 
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