https://ria.ru/20210123/ukraina-1594310291.html

У посольства России в Киеве произошел конфликт между участниками акции

У посольства России в Киеве произошел конфликт между участниками акции

Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства РФ в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:10

2021-01-23T19:10

2021-01-23T19:10

алексей навальный

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства РФ в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила в субботу пресс-служба столичного управления Национальной полиции.Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства РФ в Киеве."Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось", - говорится в сообщении на сайте полиции.Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

киев

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, киев, украина, в мире