https://ria.ru/20210123/ukraina-1594310291.html
У посольства России в Киеве произошел конфликт между участниками акции
У посольства России в Киеве произошел конфликт между участниками акции
Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства РФ в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T19:10
2021-01-23T19:10
2021-01-23T19:10
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КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства РФ в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила в субботу пресс-служба столичного управления Национальной полиции.Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства РФ в Киеве."Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось", - говорится в сообщении на сайте полиции.Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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алексей навальный, киев, украина, в мире