https://ria.ru/20210123/svyaz-1594270839.html

"Билайн" и "Ростелеком" опровергли сообщения о сбоях в их сетях

"Билайн" и "Ростелеком" опровергли сообщения о сбоях в их сетях

Масштабных сбоев в сетях "Билайна" нет; сеть "Ростелекома" работает штатно, заявили РИА Новости в компаниях. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T13:00

2021-01-23T13:00

2021-01-23T13:01

россия

билайн

ростелеком

технологии

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Масштабных сбоев в сетях "Билайна" нет; сеть "Ростелекома" работает штатно, заявили РИА Новости в компаниях.Ранее в субботу на сайте Downdetector пользователи начали сообщать о сбоях в работе "Билайна" и "Ростелекома"."Информация о масштабном сбое на мобильной сети "Билайн" по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам", - сказали в пресс-службе компании.В "Ростелекоме" заявили, что сеть оператора работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20210123/twitter-1594263833.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, билайн, ростелеком, технологии