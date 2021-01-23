https://ria.ru/20210123/svyaz-1594270839.html
"Билайн" и "Ростелеком" опровергли сообщения о сбоях в их сетях
"Билайн" и "Ростелеком" опровергли сообщения о сбоях в их сетях
Масштабных сбоев в сетях "Билайна" нет; сеть "Ростелекома" работает штатно, заявили РИА Новости в компаниях. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:00
2021-01-23T13:00
2021-01-23T13:01
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Масштабных сбоев в сетях "Билайна" нет; сеть "Ростелекома" работает штатно, заявили РИА Новости в компаниях.Ранее в субботу на сайте Downdetector пользователи начали сообщать о сбоях в работе "Билайна" и "Ростелекома"."Информация о масштабном сбое на мобильной сети "Билайн" по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам", - сказали в пресс-службе компании.В "Ростелекоме" заявили, что сеть оператора работает в штатном режиме.
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