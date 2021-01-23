https://ria.ru/20210123/shestvie-1594296116.html
В Мурманске около 550 человек участвовали в несогласованной акции
В Мурманске около 550 человек участвовали в несогласованной акции
Около 550 человек приняли участие в субботу днем в несогласованной акции в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:52
2021-01-23T16:52
2021-01-23T16:52
мурманск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fa9606b9016402a067d20ee9f7b257bb.jpg
МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Около 550 человек приняли участие в субботу днем в несогласованной акции в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в мэрии города."По официальным данным, в акции приняли участие около 550 человек", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собрались на центральной площади Мурманска в 14.00, позже двинулись шествием по центральному проспекту. Сотрудники правоохранительных органов предупреждали участников о том, что акция несогласованная. Вернувшись на центральную площадь, митингующие спустя некоторое время мирно разошлись.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
https://ria.ru/20210123/sotsseti-1594280736.html
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_89cba608c73951de635b503d7a9f1304.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, общество
МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Около 550 человек приняли участие в субботу днем в несогласованной акции в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"По официальным данным, в акции приняли участие около 550 человек", - сказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собрались на центральной площади Мурманска
в 14.00, позже двинулись шествием по центральному проспекту. Сотрудники правоохранительных органов предупреждали участников о том, что акция несогласованная. Вернувшись на центральную площадь, митингующие спустя некоторое время мирно разошлись.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".