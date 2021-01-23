https://ria.ru/20210123/shestvie-1594296116.html

В Мурманске около 550 человек участвовали в несогласованной акции

В Мурманске около 550 человек участвовали в несогласованной акции

Около 550 человек приняли участие в субботу днем в несогласованной акции в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:52

2021-01-23T16:52

2021-01-23T16:52

мурманск

общество

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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Около 550 человек приняли участие в субботу днем в несогласованной акции в центре Мурманска, сообщили РИА Новости в мэрии города."По официальным данным, в акции приняли участие около 550 человек", - сказал собеседник агентства.Как передает корреспондент РИА Новости, участники акции собрались на центральной площади Мурманска в 14.00, позже двинулись шествием по центральному проспекту. Сотрудники правоохранительных органов предупреждали участников о том, что акция несогласованная. Вернувшись на центральную площадь, митингующие спустя некоторое время мирно разошлись.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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мурманск

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мурманск, общество