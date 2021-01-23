https://ria.ru/20210123/pozhar-1594244355.html

На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей

На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей

Двое детей, которые спаслись при пожаре в частном доме на Сахалине, находятся в удовлетворительном состоянии, их мать получила серьёзные ожоги, сообщает в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T03:24

2021-01-23T03:24

2021-01-23T09:51

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв - РИА Новости. Двое детей, которые спаслись при пожаре в частном доме на Сахалине, находятся в удовлетворительном состоянии, их мать получила серьёзные ожоги, сообщает в субботу пресс-служба правительства области.Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске погибли двое детей, ещё двое, совершеннолетний сын и их мать, смогли самостоятельно выбраться из дома. Пожар возник в пятом часу утра, когда пожарные прибыли на место, дом уже был охвачен огнём полностью.Соболезнования семье, пострадавшей от пожара, выразил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Сегодня в Южно-Сахалинске случилась трагедия. Пожар уничтожил частный дом, в котором проживала многодетная семья. К большому горю двое детей погибло. Я сопереживаю случившемуся и выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать семью, окажем необходимую помощь в лечении пострадавших. Очень важно провести тщательную проверку этого случая, чтобы не допустить повторения подобного. Ведь ценнее человеческой жизни нет ничего на свете", - написал Лимаренко в своём Telegram-канале.По решению губернатора пострадавшей семье окажут материальную поддержку и выделят единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. При необходимости с родителями и детьми будут работать психологи. Решается вопрос о месте временного проживания семьи, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210122/pozhar-1594106311.html

сахалин

южно-сахалинск

сахалинская область

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сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия