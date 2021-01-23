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На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
Двое детей, которые спаслись при пожаре в частном доме на Сахалине, находятся в удовлетворительном состоянии, их мать получила серьёзные ожоги, сообщает в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T03:24
2021-01-23T09:51
сахалин
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв - РИА Новости. Двое детей, которые спаслись при пожаре в частном доме на Сахалине, находятся в удовлетворительном состоянии, их мать получила серьёзные ожоги, сообщает в субботу пресс-служба правительства области.Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске погибли двое детей, ещё двое, совершеннолетний сын и их мать, смогли самостоятельно выбраться из дома. Пожар возник в пятом часу утра, когда пожарные прибыли на место, дом уже был охвачен огнём полностью.Соболезнования семье, пострадавшей от пожара, выразил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко."Сегодня в Южно-Сахалинске случилась трагедия. Пожар уничтожил частный дом, в котором проживала многодетная семья. К большому горю двое детей погибло. Я сопереживаю случившемуся и выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать семью, окажем необходимую помощь в лечении пострадавших. Очень важно провести тщательную проверку этого случая, чтобы не допустить повторения подобного. Ведь ценнее человеческой жизни нет ничего на свете", - написал Лимаренко в своём Telegram-канале.По решению губернатора пострадавшей семье окажут материальную поддержку и выделят единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. При необходимости с родителями и детьми будут работать психологи. Решается вопрос о месте временного проживания семьи, сообщили в пресс-службе.
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сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей

03:24 23.01.2021 (обновлено: 09:51 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в частном доме на Сахалине
Последствия пожара в частном доме на Сахалине - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв - РИА Новости. Двое детей, которые спаслись при пожаре в частном доме на Сахалине, находятся в удовлетворительном состоянии, их мать получила серьёзные ожоги, сообщает в субботу пресс-служба правительства области.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Южно-Сахалинске погибли двое детей, ещё двое, совершеннолетний сын и их мать, смогли самостоятельно выбраться из дома. Пожар возник в пятом часу утра, когда пожарные прибыли на место, дом уже был охвачен огнём полностью.
"Мать находится в тяжелом состоянии, она получила 40% ожогов (тела). Ее старший 21-летний сын в реанимации. И 14-летний подросток проходит лечение в детской областной больнице. Он отравился угарным газом. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. С таким же диагнозом в медицинском учреждении находится пятилетняя девочка", - сообщили в пресс-службе, добавив, что отец семейства в момент пожара находился на работе.
Соболезнования семье, пострадавшей от пожара, выразил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Сегодня в Южно-Сахалинске случилась трагедия. Пожар уничтожил частный дом, в котором проживала многодетная семья. К большому горю двое детей погибло. Я сопереживаю случившемуся и выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать семью, окажем необходимую помощь в лечении пострадавших. Очень важно провести тщательную проверку этого случая, чтобы не допустить повторения подобного. Ведь ценнее человеческой жизни нет ничего на свете", - написал Лимаренко в своём Telegram-канале.
По решению губернатора пострадавшей семье окажут материальную поддержку и выделят единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. При необходимости с родителями и детьми будут работать психологи. Решается вопрос о месте временного проживания семьи, сообщили в пресс-службе.
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СахалинЮжно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
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