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Врач рассказала о неожиданном последствии коронавируса
Врач рассказала о неожиданном последствии коронавируса
После перенесенного коронавируса у многих людей усиливается метеозависимость. О причинах этого явления и способах минимизировать его последствия рассказала в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T02:12
2021-01-23T02:12
2021-01-23T02:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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У коронавируса нашли неожиданное последствие
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После перенесенного коронавируса у многих людей усиливается метеозависимость. О причинах этого явления и способах минимизировать его последствия рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Наталья Зубарева.Повышенная чувствительность к изменению погодных условий встречается нередко, в большинстве случаев все ограничивается головной болью. Однако некоторые перенесшие COVID-19 пациенты на резкие перемены погоды реагируют иначе, отметила Наталья Зубарева.По ее мнению, причины ‒ в повышенном стрессе. "Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе", – пояснила для радио Sputnik Наталья Зубарева.Тем, кто заметил у себя рост метеозависимости, врач рекомендует усилить контроль за уровнем стресса, в том числе принимать микроэлементы и витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему."Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3 кислоты", – добавила Наталья Зубарева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594240992.html
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коронавирус covid-19
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
После перенесенного коронавируса
у многих людей усиливается метеозависимость. О причинах этого явления и способах минимизировать его последствия рассказала в интервью радио Sputnik
врач-терапевт Наталья Зубарева.
Повышенная чувствительность к изменению погодных условий встречается нередко, в большинстве случаев все ограничивается головной болью. Однако некоторые перенесшие COVID-19 пациенты на резкие перемены погоды реагируют иначе, отметила Наталья Зубарева.
"У них на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии и даже инфаркты с инсультами случаются, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма", – сказала врач.
По ее мнению, причины ‒ в повышенном стрессе.
"Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе", – пояснила для радио Sputnik Наталья Зубарева.
Тем, кто заметил у себя рост метеозависимости, врач рекомендует усилить контроль за уровнем стресса, в том числе принимать микроэлементы и витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему.
"Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3 кислоты", – добавила Наталья Зубарева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.