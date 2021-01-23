https://ria.ru/20210123/posledstvie-1594242380.html

Врач рассказала о неожиданном последствии коронавируса

Врач рассказала о неожиданном последствии коронавируса

После перенесенного коронавируса у многих людей усиливается метеозависимость. О причинах этого явления и способах минимизировать его последствия рассказала в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T02:12

2021-01-23T02:12

2021-01-23T02:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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У коронавируса нашли неожиданное последствие

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. После перенесенного коронавируса у многих людей усиливается метеозависимость. О причинах этого явления и способах минимизировать его последствия рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Наталья Зубарева.Повышенная чувствительность к изменению погодных условий встречается нередко, в большинстве случаев все ограничивается головной болью. Однако некоторые перенесшие COVID-19 пациенты на резкие перемены погоды реагируют иначе, отметила Наталья Зубарева.По ее мнению, причины ‒ в повышенном стрессе. "Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе", – пояснила для радио Sputnik Наталья Зубарева.Тем, кто заметил у себя рост метеозависимости, врач рекомендует усилить контроль за уровнем стресса, в том числе принимать микроэлементы и витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему."Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3 кислоты", – добавила Наталья Зубарева.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594240992.html

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