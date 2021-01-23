https://ria.ru/20210123/perekrytie-1594294171.html

Участники незаконной акции перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре

Участники незаконной акции перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре

Участники несогласованной акции в центре Москвы перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре, в результате задерживается движение автобусов, их маршруты... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:38

2021-01-23T16:38

2021-01-23T16:43

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции в центре Москвы перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре, в результате задерживается движение автобусов, их маршруты пришлось менять, сообщил столичный департамент транспорта.Уточняется, что маршруты автобусов временно изменены.МВД России и Генпрокуратура ранее предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/manezhnaya-1594293669.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей навальный, москва, происшествия