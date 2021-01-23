Участники незаконной акции перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре
16:38 23.01.2021 (обновлено: 16:43 23.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции в центре Москвы перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре, в результате задерживается движение автобусов, их маршруты пришлось менять, сообщил столичный департамент транспорта.
"На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м10 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что маршруты автобусов временно изменены.
МВД России и Генпрокуратура ранее предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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