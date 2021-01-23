Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/nigeriya-1594317622.html
При взрыве машины с газом в Нигерии погибли 30 человек
При взрыве машины с газом в Нигерии погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек считаются погибшими, 17 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего газ, на газозаправочной станции в нигерийском городе... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T20:37
2021-01-23T20:54
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b3dd744ff0952b447b4d444757227a2b.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек считаются погибшими, 17 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего газ, на газозаправочной станции в нигерийском городе Агбор, сообщила газета Nation.По словам очевидца, причиной взрыва стала утечка в раздаточном шланге. Точная причина взрыва пока неизвестна.После взрыва начался пожар, пострадали более 30 домов, расположенных рядом со станцией. Также была полностью уничтожена плантация масличных пальм. Пострадавшие получили сильные ожоги и были доставлены в больницу.
https://ria.ru/20210110/nigeriya-1592503757.html
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_90c8012291552290474b4f7e629c0253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нигерия, в мире

При взрыве машины с газом в Нигерии погибли 30 человек

20:37 23.01.2021 (обновлено: 20:54 23.01.2021)
 
© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек считаются погибшими, 17 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего газ, на газозаправочной станции в нигерийском городе Агбор, сообщила газета Nation.
По словам очевидца, причиной взрыва стала утечка в раздаточном шланге. Точная причина взрыва пока неизвестна.
После взрыва начался пожар, пострадали более 30 домов, расположенных рядом со станцией. Также была полностью уничтожена плантация масличных пальм. Пострадавшие получили сильные ожоги и были доставлены в больницу.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 23:23
В Нигерии 20 человек погибли в результате ДТП
 
НигерияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния