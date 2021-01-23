https://ria.ru/20210123/nigeriya-1594317622.html
При взрыве машины с газом в Нигерии погибли 30 человек
При взрыве машины с газом в Нигерии погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек считаются погибшими, 17 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего газ, на газозаправочной станции в нигерийском городе... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T20:37
2021-01-23T20:37
2021-01-23T20:54
нигерия
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек считаются погибшими, 17 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего газ, на газозаправочной станции в нигерийском городе Агбор, сообщила газета Nation.По словам очевидца, причиной взрыва стала утечка в раздаточном шланге. Точная причина взрыва пока неизвестна.После взрыва начался пожар, пострадали более 30 домов, расположенных рядом со станцией. Также была полностью уничтожена плантация масличных пальм. Пострадавшие получили сильные ожоги и были доставлены в больницу.
https://ria.ru/20210110/nigeriya-1592503757.html
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