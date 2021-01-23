https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594255670.html

МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента по Навальному

МИД Венгрии прокомментировал резолюцию Европарламента по Навальному

Призывы ряда европейских политиков отказаться от проектов с Россией из-за ареста Алексея Навального являются "лицемерием". Такое мнение высказал в интервью РБК... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:23

2021-01-23T10:23

2021-01-23T10:23

армин лашет

германия

россия

европарламент

западная европа

северный поток — 2

петер сийярто

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Призывы ряда европейских политиков отказаться от проектов с Россией из-за ареста Алексея Навального являются "лицемерием". Такое мнение высказал в интервью РБК глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По мнению министра, страны Западной Европы вряд ли откажутся от взаимовыгодных проектов с Москвой.Он подчеркнул, что страны, жестче всего критикующие Россию, имеют в ней самый прибыльный бизнес. Подобную позицию некоторых государств он назвал "двойными стандартами".Сийярто пояснил, что во время визита в Москву он не поднимал тему, связанную с Алексеем Навальным. По словам министра, нужно понимать, что в некоторых случаях сотрудничество с Россией необходимо.Алексея Навального задержали в Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. Как пояснили во ФСИН, мужчину задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного. У блогера есть две условные судимости.На этой неделе депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Брюссель "незамедлительно препятствовать завершению" "Северного потока — 2", а также усилить санкции против России из-за задержания Навального.Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет в интервью газете FAZ отметил, что реализация "Северного потока — 2" не должна зависеть от ситуации с арестом блогера.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

германия

россия

западная европа

москва

венгрия

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