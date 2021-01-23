https://ria.ru/20210123/moshennichestvo-1594241464.html
Обвиняемая в США по делу о мошенничестве Красилова остается на свободе
Обвиняемая в США по делу о мошенничестве Красилова остается на свободе
Бывшую сотрудницу посольства США в Москве Олесю Красилову, которая обвиняется в мошенничестве с программой беженцев из Ирака, задержать не удалось, сообщило в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:39
2021-01-23T01:39
2021-01-23T01:39
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывшую сотрудницу посольства США в Москве Олесю Красилову, которая обвиняется в мошенничестве с программой беженцев из Ирака, задержать не удалось, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.Ранее госдеп сообщил, что приостановил на три месяца программу приема иракских беженцев, которые в прошлом работали на американцев, до дополнительной проверки. Красилова и сообщники, по данным обвинения, получили доступ к этой программе и похитили связанные с ним документы.Максимальные наказания по статьям, вменяемым Красиловой, составляют до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20210123/bezhentsy-1594239643.html
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