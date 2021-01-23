https://ria.ru/20210123/moshennichestvo-1594241464.html

Обвиняемая в США по делу о мошенничестве Красилова остается на свободе

Обвиняемая в США по делу о мошенничестве Красилова остается на свободе

Бывшую сотрудницу посольства США в Москве Олесю Красилову, которая обвиняется в мошенничестве с программой беженцев из Ирака, задержать не удалось, сообщило в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T01:39

2021-01-23T01:39

2021-01-23T01:39

министерство юстиции сша

москва

ирак

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывшую сотрудницу посольства США в Москве Олесю Красилову, которая обвиняется в мошенничестве с программой беженцев из Ирака, задержать не удалось, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.Ранее госдеп сообщил, что приостановил на три месяца программу приема иракских беженцев, которые в прошлом работали на американцев, до дополнительной проверки. Красилова и сообщники, по данным обвинения, получили доступ к этой программе и похитили связанные с ним документы.Максимальные наказания по статьям, вменяемым Красиловой, составляют до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20210123/bezhentsy-1594239643.html

москва

ирак

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции сша, москва, ирак, сша, в мире