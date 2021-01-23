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Обвиняемая в США по делу о мошенничестве Красилова остается на свободе
Обвиняемая в США по делу о мошенничестве Красилова остается на свободе
Бывшую сотрудницу посольства США в Москве Олесю Красилову, которая обвиняется в мошенничестве с программой беженцев из Ирака, задержать не удалось, сообщило в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:39
2021-01-23T01:39
министерство юстиции сша
москва
ирак
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывшую сотрудницу посольства США в Москве Олесю Красилову, которая обвиняется в мошенничестве с программой беженцев из Ирака, задержать не удалось, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.Ранее госдеп сообщил, что приостановил на три месяца программу приема иракских беженцев, которые в прошлом работали на американцев, до дополнительной проверки. Красилова и сообщники, по данным обвинения, получили доступ к этой программе и похитили связанные с ним документы.Максимальные наказания по статьям, вменяемым Красиловой, составляют до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20210123/bezhentsy-1594239643.html
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министерство юстиции сша, москва, ирак, сша, в мире

Обвиняемая в США по делу о мошенничестве Красилова остается на свободе

01:39 23.01.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в США
Полицейский автомобиль в США - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Бывшую сотрудницу посольства США в Москве Олесю Красилову, которая обвиняется в мошенничестве с программой беженцев из Ирака, задержать не удалось, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
"Обвиняемые Абдулджаббар и Сад были арестованы и находятся в тюрьме без возможности освобождения под залог. Обвиняемая Красилова остается на свободе", - говорится в пресс-релизе министерства.
Ранее госдеп сообщил, что приостановил на три месяца программу приема иракских беженцев, которые в прошлом работали на американцев, до дополнительной проверки. Красилова и сообщники, по данным обвинения, получили доступ к этой программе и похитили связанные с ним документы.
Максимальные наказания по статьям, вменяемым Красиловой, составляют до 20 лет тюрьмы.
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
00:58
США приостановили программу приема иракских беженцев из-за мошенничества
 
Министерство юстиции СШАМоскваИракСШАВ мире
 
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