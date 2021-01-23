В Минске задержали около ста участников несанкционированной акции
16:34 23.01.2021 (обновлено: 16:57 23.01.2021)
© Sputnik / Виктор ТолочкоАкция протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Милиция Минска сообщила, что в субботу в городе проходят кратковременные несанкционированные акции протеста, около 100 активных участников задержаны.
"Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей, до 30 человек, которые через несколько минут расходятся", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Минского горисполкома в его Telegram-канале.
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Там подчеркивается, что "данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества (мнения о - ред.) масштабности протестного движения".
"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны: около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что "столичная милиция в очередной раз призывает граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.