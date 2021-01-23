https://ria.ru/20210123/minsk-1594293829.html

В Минске задержали около ста участников несанкционированной акции

В Минске задержали около ста участников несанкционированной акции

Милиция Минска сообщила, что в субботу в городе проходят кратковременные несанкционированные акции протеста, около 100 активных участников задержаны. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:34

2021-01-23T16:34

2021-01-23T16:57

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Милиция Минска сообщила, что в субботу в городе проходят кратковременные несанкционированные акции протеста, около 100 активных участников задержаны.Там подчеркивается, что "данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества (мнения о - ред.) масштабности протестного движения".Добавляется, что "столичная милиция в очередной раз призывает граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20210116/lukashenko-1593321609.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире