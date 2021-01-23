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Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210123/minsk-1594293829.html
В Минске задержали около ста участников несанкционированной акции
В Минске задержали около ста участников несанкционированной акции
Милиция Минска сообщила, что в субботу в городе проходят кратковременные несанкционированные акции протеста, около 100 активных участников задержаны. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:34
2021-01-23T16:57
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Милиция Минска сообщила, что в субботу в городе проходят кратковременные несанкционированные акции протеста, около 100 активных участников задержаны.Там подчеркивается, что "данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества (мнения о - ред.) масштабности протестного движения".Добавляется, что "столичная милиция в очередной раз призывает граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали около ста участников несанкционированной акции

16:34 23.01.2021 (обновлено: 16:57 23.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Милиция Минска сообщила, что в субботу в городе проходят кратковременные несанкционированные акции протеста, около 100 активных участников задержаны.

"Сегодня на территории Минска проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек. Вдоль дорог выстраиваются цепочки людей, до 30 человек, которые через несколько минут расходятся", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Минского горисполкома в его Telegram-канале.

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Там подчеркивается, что "данные акции проводятся с целью фотографирования и размещения фотографий в различных интернет-источниках, и направлены на формирование у общества (мнения о - ред.) масштабности протестного движения".

"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные лица задержаны: около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что "столичная милиция в очередной раз призывает граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях".
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