https://ria.ru/20210123/kreditovanie-1594257538.html

"Дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке

"Дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому "дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:47

2021-01-23T10:47

2021-01-23T10:47

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

михаил мишустин

правительство рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152084/35/1520843522_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_132b95fed94d5b94e7ed76136a652c7a.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому "дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, сообщает пресс-служба кабмина."Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что займы на период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ", а также целый ряд российских банков. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний."При обращении в "ВЭБ.РФ" минимальный размер займа составит 0,5 миллиарда рублей, ставка – от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 миллиарда рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования", - добавляется в сообщении.Уточняется, что принятый механизм обеспечит компании долгосрочным финансированием. Кроме того, механизм поможет выполнить цели ОПК по диверсификации производства.

https://ria.ru/20200918/produktsiya-1577445667.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), михаил мишустин, правительство рф, экономика