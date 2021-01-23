https://ria.ru/20210123/kreditovanie-1594257538.html
"Дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке
"Дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому "дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T10:47
2021-01-23T10:47
2021-01-23T10:47
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому "дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, сообщает пресс-служба кабмина."Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что займы на период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ", а также целый ряд российских банков. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний."При обращении в "ВЭБ.РФ" минимальный размер займа составит 0,5 миллиарда рублей, ставка – от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 миллиарда рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования", - добавляется в сообщении.Уточняется, что принятый механизм обеспечит компании долгосрочным финансированием. Кроме того, механизм поможет выполнить цели ОПК по диверсификации производства.
https://ria.ru/20200918/produktsiya-1577445667.html
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россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), михаил мишустин, правительство рф, экономика
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление, согласно которому "дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, сообщает
пресс-служба кабмина.
"Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что займы на период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ", а также целый ряд российских банков. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний.
"При обращении в "ВЭБ.РФ" минимальный размер займа составит 0,5 миллиарда рублей, ставка – от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 миллиарда рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что принятый механизм обеспечит компании долгосрочным финансированием. Кроме того, механизм поможет выполнить цели ОПК по диверсификации производства.