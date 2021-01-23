Незаконные акции могут привести к ухудшению эпидситуации, считает врач
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции сторонников А. Навального
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несогласованные акции в субботу вызывают обеспокоенность у врачей, так как скопление людей может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки, заявила РИА Новости главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
"Сейчас нам в принципе удаётся стабилизировать ситуацию, очень много сделано в плане разъяснения необходимости всех мер профилактических, и очень много сейчас делается в плане вакцинации, нарастают ее темпы, поэтому, конечно, это (акции) вызывает беспокойство у врачебного сообщества",- сказала Драпкина.
Она отметила, что любое массовое скопление людей, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок могут привести к тому, что эпидемиологическая ситуация ухудшится.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".