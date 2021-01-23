https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594292099.html

Незаконные акции могут привести к ухудшению эпидситуации, считает врач

Незаконные акции могут привести к ухудшению эпидситуации, считает врач

Несогласованные акции в субботу вызывают обеспокоенность у врачей, так как скопление людей может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки, заявила РИА РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:23

2021-01-23T16:23

2021-01-23T16:23

оксана драпкина (врач)

генеральная прокуратура рф

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Несогласованные акции в субботу вызывают обеспокоенность у врачей, так как скопление людей может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки, заявила РИА Новости главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.Она отметила, что любое массовое скопление людей, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок могут привести к тому, что эпидемиологическая ситуация ухудшится.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/immunitet-1594266657.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), генеральная прокуратура рф, москва