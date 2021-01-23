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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594282576.html
В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 186,8 тысячи, было зафиксировано 3,6 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:56
2021-01-23T14:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 186,8 тысячи, было зафиксировано 3,6 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 186 891 человек, скончались 3655 заболевших.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,8 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 414 тысяч смертей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19

14:56 23.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 186,8 тысячи, было зафиксировано 3,6 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 186 891 человек, скончались 3655 заболевших.
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Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,8 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 414 тысяч смертей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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