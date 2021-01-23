https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594282576.html

В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19

В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 186,8 тысячи, было зафиксировано 3,6 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:56

2021-01-23T14:56

2021-01-23T14:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 186,8 тысячи, было зафиксировано 3,6 тысячи летальных исходов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за последние 24 часа коронавирусом заразились 186 891 человек, скончались 3655 заболевших.Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,8 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 414 тысяч смертей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/moderna-1594109852.html

сша

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2021

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коронавирус covid-19, сша, в мире