https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594258753.html

В России за сутки 27 779 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 27 779 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 27 779 человек после COVID-19, за все время - 3 109 315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T11:02

2021-01-23T11:02

2021-01-23T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 779 человек после COVID-19, за все время - 3 109 315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 5933, в Санкт-Петербурге - 4205, в Подмосковье - 1246.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество