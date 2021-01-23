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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594258753.html
В России за сутки 27 779 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 27 779 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 27 779 человек после COVID-19, за все время - 3 109 315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:02
2021-01-23T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 779 человек после COVID-19, за все время - 3 109 315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 5933, в Санкт-Петербурге - 4205, в Подмосковье - 1246.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 27 779 человек выздоровели от COVID-19

11:02 23.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 779 человек после COVID-19, за все время - 3 109 315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 779 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 109 315", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 5933, в Санкт-Петербурге - 4205, в Подмосковье - 1246.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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