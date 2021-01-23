https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594242550.html

На Кубе выявили южноафриканский штамм COVID-19

На Кубе выявили южноафриканский штамм COVID-19

Медики Кубы обнаружили южноафриканский штамм COVID-19 у туриста, который прибыл из-за границы, и не исключают распространения этого и других штаммов на острове, РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T02:12

2021-01-23T02:12

2021-01-23T02:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

куба

юар

в мире

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МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Медики Кубы обнаружили южноафриканский штамм COVID-19 у туриста, который прибыл из-за границы, и не исключают распространения этого и других штаммов на острове, сообщила директор Центра исследований, диагностики и справочной информации Института тропической медицины Мария Гуадалупе Гусман.По словам учёной, имеющиеся данные не позволяют исключить, что эта мутация коронавируса уже распространилась по острову, хотя растущие цифры заболеваемости скорее следует связывать со снижением бдительности среди граждан.Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирующей формы вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

куба

юар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, куба, юар, в мире