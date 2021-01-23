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Распространение коронавируса
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На Кубе выявили южноафриканский штамм COVID-19
На Кубе выявили южноафриканский штамм COVID-19
Медики Кубы обнаружили южноафриканский штамм COVID-19 у туриста, который прибыл из-за границы, и не исключают распространения этого и других штаммов на острове, РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T02:12
2021-01-23T02:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
куба
юар
в мире
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МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Медики Кубы обнаружили южноафриканский штамм COVID-19 у туриста, который прибыл из-за границы, и не исключают распространения этого и других штаммов на острове, сообщила директор Центра исследований, диагностики и справочной информации Института тропической медицины Мария Гуадалупе Гусман.По словам учёной, имеющиеся данные не позволяют исключить, что эта мутация коронавируса уже распространилась по острову, хотя растущие цифры заболеваемости скорее следует связывать со снижением бдительности среди граждан.Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирующей формы вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, куба, юар, в мире

На Кубе выявили южноафриканский штамм COVID-19

02:12 23.01.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Медики Кубы обнаружили южноафриканский штамм COVID-19 у туриста, который прибыл из-за границы, и не исключают распространения этого и других штаммов на острове, сообщила директор Центра исследований, диагностики и справочной информации Института тропической медицины Мария Гуадалупе Гусман.

"Здесь, на Кубе, уже представлен южноафриканский штамм. Он был обнаружен у бессимптомного путешественника, который был изолирован, равно как и лица, которые с ним контактировали", - цитирует Гусман издание Diario de Cuba.

По словам учёной, имеющиеся данные не позволяют исключить, что эта мутация коронавируса уже распространилась по острову, хотя растущие цифры заболеваемости скорее следует связывать со снижением бдительности среди граждан.
Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирующей формы вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КубаЮАРВ мире
 
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