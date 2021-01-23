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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/komarovskiy-1594323457.html
Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом
Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как можно "отследить" увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T22:21
2021-01-23T22:43
распространение коронавируса
евгений комаровский
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как можно "отследить" увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей.По мнению медика, одним из основных факторов, влияющих на распространение инфекции, является плохая вентиляция. Комаровский отметил, что лучшим решением станет установка в закрытых помещениях специальных приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа."Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться", — резюмировал он.Комаровский объяснил, что концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm)."Ниже тысячи единиц — там (в помещении. — Прим. ред.) можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать", — разъяснил врач.По его словам, приобретение датчиков качества воздуха не вызовет сложностей. Он также отметил, что будет целесообразно размещать такие приборы, например, в офисах и школьных классах, так как находящиеся там люди сразу смогут понимать, в какой момент возникнет необходимость проветрить помещение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

22:21 23.01.2021 (обновлено: 22:43 23.01.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как можно "отследить" увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей.
По мнению медика, одним из основных факторов, влияющих на распространение инфекции, является плохая вентиляция. Комаровский отметил, что лучшим решением станет установка в закрытых помещениях специальных приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа.
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"Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться", — резюмировал он.
Комаровский объяснил, что концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm).
"Ниже тысячи единиц — там (в помещении. — Прим. ред.) можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать", — разъяснил врач.
По его словам, приобретение датчиков качества воздуха не вызовет сложностей. Он также отметил, что будет целесообразно размещать такие приборы, например, в офисах и школьных классах, так как находящиеся там люди сразу смогут понимать, в какой момент возникнет необходимость проветрить помещение.
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