https://ria.ru/20210123/komarovskiy-1594323457.html

Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как можно "отследить" увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T22:21

2021-01-23T22:21

2021-01-23T22:43

распространение коронавируса

евгений комаровский

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как можно "отследить" увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей.По мнению медика, одним из основных факторов, влияющих на распространение инфекции, является плохая вентиляция. Комаровский отметил, что лучшим решением станет установка в закрытых помещениях специальных приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа."Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться", — резюмировал он.Комаровский объяснил, что концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm)."Ниже тысячи единиц — там (в помещении. — Прим. ред.) можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать", — разъяснил врач.По его словам, приобретение датчиков качества воздуха не вызовет сложностей. Он также отметил, что будет целесообразно размещать такие приборы, например, в офисах и школьных классах, так как находящиеся там люди сразу смогут понимать, в какой момент возникнет необходимость проветрить помещение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html

https://ria.ru/20210123/antitela-1594264082.html

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2021

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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество