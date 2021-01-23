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В Северной Осетии задержали мужчину за избиение журналиста
В Северной Осетии задержали мужчину за избиение журналиста
Полицейские задержали одного из участников избиения журналиста в Северной Осетии, второй уехал из России и будет объявлен в международный розыск, сообщает МВД... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:57
2021-01-23T19:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
интерпол
владикавказ
южная осетия
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Полицейские задержали одного из участников избиения журналиста в Северной Осетии, второй уехал из России и будет объявлен в международный розыск, сообщает МВД по региону.В пятницу СУСК по региону сообщил, что проверяет информацию об избиении журналиста Руслана Тотрова. В СМИ были распространены сведения, что на журналиста напали в четверг во Владикавказе, он получил челюстно-лицевую травму. Из публикаций следует, что нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии. В СК сообщили о начале доследственной проверки.Также оперативники выяснили, что второй фигурант скрылся за границей и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, добавили в МВД.Собранные сотрудниками республиканского МВД материалы переданы в СУСК по Северной Осетии.
https://ria.ru/20191113/1560872936.html
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россия
владикавказ
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россия, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, владикавказ, южная осетия, происшествия

В Северной Осетии задержали мужчину за избиение журналиста

18:57 23.01.2021 (обновлено: 19:01 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Полицейские задержали одного из участников избиения журналиста в Северной Осетии, второй уехал из России и будет объявлен в международный розыск, сообщает МВД по региону.
В пятницу СУСК по региону сообщил, что проверяет информацию об избиении журналиста Руслана Тотрова. В СМИ были распространены сведения, что на журналиста напали в четверг во Владикавказе, он получил челюстно-лицевую травму. Из публикаций следует, что нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии. В СК сообщили о начале доследственной проверки.
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"По результатам процессуальной проверки... по факту нанесения телесных повреждений журналисту одного из республиканских СМИ установлены лица, причастные к совершению уголовно наказуемого деяния. Сотрудниками полиции один из участников задержан и доставлен в УМВД России по Владикавказу. Им оказался 40-летний житель села Октябрьское", - говорится в сообщении.

Также оперативники выяснили, что второй фигурант скрылся за границей и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, добавили в МВД.
Собранные сотрудниками республиканского МВД материалы переданы в СУСК по Северной Осетии.
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