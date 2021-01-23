В Северной Осетии задержали мужчину за избиение журналиста
18:57 23.01.2021 (обновлено: 19:01 23.01.2021)
ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Полицейские задержали одного из участников избиения журналиста в Северной Осетии, второй уехал из России и будет объявлен в международный розыск, сообщает МВД по региону.
В пятницу СУСК по региону сообщил, что проверяет информацию об избиении журналиста Руслана Тотрова. В СМИ были распространены сведения, что на журналиста напали в четверг во Владикавказе, он получил челюстно-лицевую травму. Из публикаций следует, что нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии. В СК сообщили о начале доследственной проверки.
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"По результатам процессуальной проверки... по факту нанесения телесных повреждений журналисту одного из республиканских СМИ установлены лица, причастные к совершению уголовно наказуемого деяния. Сотрудниками полиции один из участников задержан и доставлен в УМВД России по Владикавказу. Им оказался 40-летний житель села Октябрьское", - говорится в сообщении.
Также оперативники выяснили, что второй фигурант скрылся за границей и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, добавили в МВД.
Собранные сотрудниками республиканского МВД материалы переданы в СУСК по Северной Осетии.
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