https://ria.ru/20210123/izbienie-1594308898.html

В Северной Осетии задержали мужчину за избиение журналиста

В Северной Осетии задержали мужчину за избиение журналиста

Полицейские задержали одного из участников избиения журналиста в Северной Осетии, второй уехал из России и будет объявлен в международный розыск, сообщает МВД... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T18:57

2021-01-23T18:57

2021-01-23T19:01

россия

следственный комитет россии (ск рф)

интерпол

владикавказ

южная осетия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Полицейские задержали одного из участников избиения журналиста в Северной Осетии, второй уехал из России и будет объявлен в международный розыск, сообщает МВД по региону.В пятницу СУСК по региону сообщил, что проверяет информацию об избиении журналиста Руслана Тотрова. В СМИ были распространены сведения, что на журналиста напали в четверг во Владикавказе, он получил челюстно-лицевую травму. Из публикаций следует, что нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии. В СК сообщили о начале доследственной проверки.Также оперативники выяснили, что второй фигурант скрылся за границей и будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, добавили в МВД.Собранные сотрудниками республиканского МВД материалы переданы в СУСК по Северной Осетии.

https://ria.ru/20191113/1560872936.html

https://ria.ru/20170208/1487402738.html

россия

владикавказ

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), интерпол, владикавказ, южная осетия, происшествия