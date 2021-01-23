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США приостановили программу приема иракских беженцев из-за мошенничества
США приостановили программу приема иракских беженцев из-за мошенничества
США приостановили на три месяца программу приема иракских беженцев, работавших на США, из-за раскрытого мошенничества вокруг этой программы, сообщил в заявлении РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T00:58
2021-01-23T00:58
ирак
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США приостановили на три месяца программу приема иракских беженцев, работавших на США, из-за раскрытого мошенничества вокруг этой программы, сообщил в заявлении госдепартамент.Ранее минюст США обвинил в мошенничестве трех человек, в том числе экс-сотрудницу американского посольства в Москве Олесю Красилову, в мошенничестве с этой программой.Приостановка программы "необходима, чтобы изучить и решить вопрос с уязвимостями" в системе, уточнил госдепартамент.Программа позволяет переехать в США иракцам, которые работали на американцев в ходе оккупации страны, - предполагается, что их жизнь может быть в опасности. Госдеп подчеркивает, что всех заявителей тщательно отбирают и не впускают в США, если выяснится, что они связаны с террористами. Также проверяется их биография. "Данных о том, что данная преступная схема поставила под угрозу всю программу приема беженцев, нет", - уточнили в госдепе.
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ирак, сша, в мире

США приостановили программу приема иракских беженцев из-за мошенничества

00:58 23.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США приостановили на три месяца программу приема иракских беженцев, работавших на США, из-за раскрытого мошенничества вокруг этой программы, сообщил в заявлении госдепартамент.
Ранее минюст США обвинил в мошенничестве трех человек, в том числе экс-сотрудницу американского посольства в Москве Олесю Красилову, в мошенничестве с этой программой.
Приостановка программы "необходима, чтобы изучить и решить вопрос с уязвимостями" в системе, уточнил госдепартамент.
Программа позволяет переехать в США иракцам, которые работали на американцев в ходе оккупации страны, - предполагается, что их жизнь может быть в опасности. Госдеп подчеркивает, что всех заявителей тщательно отбирают и не впускают в США, если выяснится, что они связаны с террористами. Также проверяется их биография. "Данных о том, что данная преступная схема поставила под угрозу всю программу приема беженцев, нет", - уточнили в госдепе.
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