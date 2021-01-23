https://ria.ru/20210123/bezhentsy-1594239643.html

США приостановили программу приема иракских беженцев из-за мошенничества

США приостановили программу приема иракских беженцев из-за мошенничества

США приостановили на три месяца программу приема иракских беженцев, работавших на США, из-за раскрытого мошенничества вокруг этой программы, сообщил в заявлении РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T00:58

2021-01-23T00:58

2021-01-23T00:58

ирак

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США приостановили на три месяца программу приема иракских беженцев, работавших на США, из-за раскрытого мошенничества вокруг этой программы, сообщил в заявлении госдепартамент.Ранее минюст США обвинил в мошенничестве трех человек, в том числе экс-сотрудницу американского посольства в Москве Олесю Красилову, в мошенничестве с этой программой.Приостановка программы "необходима, чтобы изучить и решить вопрос с уязвимостями" в системе, уточнил госдепартамент.Программа позволяет переехать в США иракцам, которые работали на американцев в ходе оккупации страны, - предполагается, что их жизнь может быть в опасности. Госдеп подчеркивает, что всех заявителей тщательно отбирают и не впускают в США, если выяснится, что они связаны с террористами. Также проверяется их биография. "Данных о том, что данная преступная схема поставила под угрозу всю программу приема беженцев, нет", - уточнили в госдепе.

https://ria.ru/20210115/ssha-1593236035.html

ирак

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, сша, в мире