https://ria.ru/20210123/avtomobil-1594311762.html

Очевидцы рассказали об инциденте со служебным автомобилем в Москве

Очевидцы рассказали об инциденте со служебным автомобилем в Москве

Участники несогласованной акции в Москве, повредившие автомобиль с мигалкой на Трубной улице в Москве, не давали ему проехать, закидывали снежками и пинали... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:26

2021-01-23T19:26

2021-01-23T20:12

россия

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции в Москве, повредившие автомобиль с мигалкой на Трубной улице в Москве, не давали ему проехать, закидывали снежками и пинали ногами, следует из видео очевидцев инцидента.Ранее в субботу источник сообщил РИА Новости, что водителю автомобиля с мигалкой в центре Москвы повредили глаз, мужчина госпитализирован.На кадрах инцидента видно, как участники несогласованной акции массово закидывают снежками медленно двигающийся по дороге автомобиль с номерами АМР. После, перекрыв движение автомобилю и окружив его, они начали бить по машине ногами.Нападавшие разбежались, когда к месту инцидента выдвинулся кордон полиции.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться"

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нападение протестующих в Москве на служебную иномарку Нападение протестующих в Москве на служебный седан с номерами АМР. Видео с другого ракурса. Видно, что сначала в машину летели просто снежки, но затем участники «мирной» акции протеста стали бить стёкла, ломать бампер и напали на водителя. 2021-01-23T19:26 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия