https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594300209.html
Москвичей попросили избегать поездок в центр из-за незаконной акции
Москвичей попросили избегать поездок в центр из-за незаконной акции
Почти 200 машин такси заблокировано участниками несогласованных акций в Москве, департамент транспорта просит по возможности избегать поездок в центр. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:19
2021-01-23T17:19
2021-01-23T17:55
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Почти 200 машин такси заблокировано участниками несогласованных акций в Москве, департамент транспорта просит по возможности избегать поездок в центр.Как позже добавили в дептрансе, участники несогласованной акции продолжают блокировать движение транспорта — задерживаются маршруты № т13 и 24.Также временно изменены маршруты, проходящие по Тверской улице.Автобусы №101 и 904 вместо метро "Китай-город" ходят до Тверской заставы.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/vladivostok-1594298093.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, общество
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Почти 200 машин такси заблокировано участниками несогласованных акций в Москве
, департамент транспорта просит по возможности избегать поездок в центр.
"Почти 200 машин такси заблокировано участниками несанкционированных акций. Пожалуйста, по возможности избегайте поездок в центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Как позже добавили в дептрансе, участники несогласованной акции продолжают блокировать движение транспорта — задерживаются маршруты № т13 и 24.
Также временно изменены маршруты, проходящие по Тверской улице.
Автобусы №101 и 904 вместо метро "Китай-город" ходят до Тверской заставы.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.