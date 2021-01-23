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Более 2,5 тысячи человек уехали на метро с незаконной акции в Москве
Более 2,5 тысячи человек уехали на метро с незаконной акции в Москве
За последние полтора часа 2,6 тысячи человек уехали на метро с мест проведения несогласованной акции в центре Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:00
2021-01-23T16:00
2021-01-23T16:11
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москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За последние полтора часа 2,6 тысячи человек уехали на метро с мест проведения несогласованной акции в центре Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранса с ссылкой на городской метрополитен.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
За последние полтора часа 2,6 тысячи человек уехали на метро с мест проведения несогласованной акции в центре Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале
столичного дептранса с ссылкой на городской метрополитен.
"Мосметро: 2600 человек за последние полтора часа уехали на метро с мест проведения несанкционированных мероприятий, в основном с Пушкинской. Просим отложить поездки в центр, а пассажиров, выезжающих из центра, выбирать соседние станции для входа в метро и не создавать давку на входе на станции метро и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".