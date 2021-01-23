https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594289498.html

Более 2,5 тысячи человек уехали на метро с незаконной акции в Москве

Более 2,5 тысячи человек уехали на метро с незаконной акции в Москве

За последние полтора часа 2,6 тысячи человек уехали на метро с мест проведения несогласованной акции в центре Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:00

2021-01-23T16:00

2021-01-23T16:11

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За последние полтора часа 2,6 тысячи человек уехали на метро с мест проведения несогласованной акции в центре Москвы, сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранса с ссылкой на городской метрополитен.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".

https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594289309.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, москва, происшествия