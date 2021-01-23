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Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве
Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве, поручил коллегам задать об этом вопрос мэру Москвы Сергею Собянину. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T13:02
2021-01-23T13:02
сергей собянин
геннадий зюганов
москва
политика
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве, поручил коллегам задать об этом вопрос мэру Москвы Сергею Собянину.Зюганов напомнил, что в российскую конституцию была внесена поправка о значении русского языка.
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сергей собянин, геннадий зюганов, москва, политика

Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве

13:02 23.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве, поручил коллегам задать об этом вопрос мэру Москвы Сергею Собянину.
Зюганов напомнил, что в российскую конституцию была внесена поправка о значении русского языка.
"Но тогда почему власть мирится с его засорением и исковеркованием англицизмами. Я хотел, чтобы Денис Парфенов вместе с фракцией поставил вопрос перед Собяниным: почему гостиница "Москва" стоит под английской вывеской, почему каждая третья вывеска в Москве написана не на родном русском языке. Я не видел ни в одной стране Африки такого безобразия. Задайте официальный вопрос", - сказал Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в подмосковных Снегирях.
 
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