Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
РОЖДЕСТВЕНО (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве, поручил коллегам задать об этом вопрос мэру Москвы Сергею Собянину.
Зюганов напомнил, что в российскую конституцию была внесена поправка о значении русского языка.
"Но тогда почему власть мирится с его засорением и исковеркованием англицизмами. Я хотел, чтобы Денис Парфенов вместе с фракцией поставил вопрос перед Собяниным: почему гостиница "Москва" стоит под английской вывеской, почему каждая третья вывеска в Москве написана не на родном русском языке. Я не видел ни в одной стране Африки такого безобразия. Задайте официальный вопрос", - сказал Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в подмосковных Снегирях.