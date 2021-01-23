Зюганов удивился количеству англицизмов на вывесках в Москве

"Но тогда почему власть мирится с его засорением и исковеркованием англицизмами. Я хотел, чтобы Денис Парфенов вместе с фракцией поставил вопрос перед Собяниным: почему гостиница "Москва" стоит под английской вывеской, почему каждая третья вывеска в Москве написана не на родном русском языке. Я не видел ни в одной стране Африки такого безобразия. Задайте официальный вопрос", - сказал Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в подмосковных Снегирях.