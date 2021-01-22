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Главу "Водоканала" в Улан-Удэ арестовали на два месяца
Главу "Водоканала" в Улан-Удэ арестовали на два месяца
Советский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца до 18 марта главу МУП "Водоканал" и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, обвиняемого... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:38
2021-01-22T11:38
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца до 18 марта главу МУП "Водоканал" и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, обвиняемого злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении крупной суммы денег предприятия, сообщает пресс-служба суда.Ранее сообщалось что против Цыбикова возбуждены два уголовных дела. По данным следствия, он, пользуясь служебным положением, заставлял подчиненных работать на участке и строить дом для его тещи, а также похитил у предприятия 700 тысяч рублей, выделяемых на бензин."Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ в отношении Цыбикова Жаргала Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 18 марта", - говорится в сообщении.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
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улан-удэ, происшествия

Главу "Водоканала" в Улан-Удэ арестовали на два месяца

11:38 22.01.2021
 
© РИА Новости / Мария ПлотниковаВид на одну из улиц в центре Улан-Удэ
Вид на одну из улиц в центре Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца до 18 марта главу МУП "Водоканал" и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, обвиняемого злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении крупной суммы денег предприятия, сообщает пресс-служба суда.
Ранее сообщалось что против Цыбикова возбуждены два уголовных дела. По данным следствия, он, пользуясь служебным положением, заставлял подчиненных работать на участке и строить дом для его тещи, а также похитил у предприятия 700 тысяч рублей, выделяемых на бензин.
"Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ в отношении Цыбикова Жаргала Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 18 марта", - говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 09:10
Депутат горсовета Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дом теще
 
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