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Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
Как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T04:09
2021-01-22T04:09
2021-01-22T04:09
распространение коронавируса
владимир болибок
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Люди, заболевшие COVID-19, больше всего страдают от проблем с легкими. Коронавирус поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, которым мы дышим, отметил Владимир Болибок. Течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом, пояснил врач.А вот грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, коронавирусная не является исключением. Поэтому нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха. Особое внимание, по словам Владимира Болибока, нужно уделять помещениям, где мы спим ‒ хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли, ведь мы проводим в них значительную часть суток."Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение", – пояснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости.
Как воздух, которым мы дышим, влияет на шанс заразиться коронавирусом
, рассказал в интервью радио Sputnik
врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок
.
Люди, заболевшие COVID-19, больше всего страдают от проблем с легкими. Коронавирус поражает дыхательную систему, поэтому на риск заражения и на тяжесть течения болезни влияет качество воздуха, которым мы дышим, отметил Владимир Болибок.
Течение всех респираторных заболеваний становится легче, если воздух насыщен кислородом, пояснил врач.
"Чем больше в нем содержание кислорода, тем легче человек будет переносить респираторные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию", ‒ сказал Владимир Болибок.
А вот грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, коронавирусная не является исключением. Поэтому нужно стараться постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха. Особое внимание, по словам Владимира Болибока, нужно уделять помещениям, где мы спим ‒ хорошо проветривать, тщательно убирать и очищать от пыли, ведь мы проводим в них значительную часть суток.
"Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение", – пояснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.