https://ria.ru/20210122/zakalivanie-1594099494.html

Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах

Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием, что... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T05:19

2021-01-22T05:19

2021-01-22T05:19

великобритания

красноярск

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием, что вызвало активный отклик читателей.Как отмечается в статье, дети занимаются закаливанием, так как это помогает профилактике инфекционных заболеваний, а также укрепляет иммунитет. При этом процедуры не проводятся лишь в случае, если температура окружающего воздуха опускается ниже минус 25 градусов.Читателей впечатлил характер юных сибиряков."Мы должны сделать это с нашим "поколением снежинок"", - написал пользователь HateFrogs."Как вы думаете, эти дети будут требовать "безопасное пространство" (места, созданные для людей, чувствующих себя ущемленными – прим. ред.) и так далее, когда вырастут", - задался вопросом TheOldGuy55."Безусловно, упражнение на формирование характера", - подчеркнул Ted Loone."Я думаю, это гениально", - отметил hatemail."За этим стоит очень хорошая наука - берегись, Запад", - заявил Urban upstart."Это должно быть обязательным во всем мире!" – выразил мнение Big Billy Nomates.

https://ria.ru/20210107/volk-1592199908.html

https://ria.ru/20210119/kupanie-v--20-privychki-stolichnykh-morzhey-1593643591.html

великобритания

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, красноярск, в мире