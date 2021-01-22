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https://ria.ru/20210122/zakalivanie-1594099494.html
Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием, что... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T05:19
2021-01-22T05:19
великобритания
красноярск
в мире
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием, что вызвало активный отклик читателей.Как отмечается в статье, дети занимаются закаливанием, так как это помогает профилактике инфекционных заболеваний, а также укрепляет иммунитет. При этом процедуры не проводятся лишь в случае, если температура окружающего воздуха опускается ниже минус 25 градусов.Читателей впечатлил характер юных сибиряков."Мы должны сделать это с нашим "поколением снежинок"", - написал пользователь HateFrogs."Как вы думаете, эти дети будут требовать "безопасное пространство" (места, созданные для людей, чувствующих себя ущемленными – прим. ред.) и так далее, когда вырастут", - задался вопросом TheOldGuy55."Безусловно, упражнение на формирование характера", - подчеркнул Ted Loone."Я думаю, это гениально", - отметил hatemail."За этим стоит очень хорошая наука - берегись, Запад", - заявил Urban upstart."Это должно быть обязательным во всем мире!" – выразил мнение Big Billy Nomates.
https://ria.ru/20210107/volk-1592199908.html
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великобритания, красноярск, в мире

Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах

05:19 22.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКлуб зимнего плавания в Красноярске
Клуб зимнего плавания в Красноярске - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал про детский сад в Красноярске, в котором дети в рамках учебной программы занимаются закаливанием, что вызвало активный отклик читателей.
Как отмечается в статье, дети занимаются закаливанием, так как это помогает профилактике инфекционных заболеваний, а также укрепляет иммунитет. При этом процедуры не проводятся лишь в случае, если температура окружающего воздуха опускается ниже минус 25 градусов.
Волки в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 06:50
"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
Читателей впечатлил характер юных сибиряков.
"Мы должны сделать это с нашим "поколением снежинок"", - написал пользователь HateFrogs.
"Как вы думаете, эти дети будут требовать "безопасное пространство" (места, созданные для людей, чувствующих себя ущемленными – прим. ред.) и так далее, когда вырастут", - задался вопросом TheOldGuy55.
"Безусловно, упражнение на формирование характера", - подчеркнул Ted Loone.
"Я думаю, это гениально", - отметил hatemail.
"За этим стоит очень хорошая наука - берегись, Запад", - заявил Urban upstart.
"Это должно быть обязательным во всем мире!" – выразил мнение Big Billy Nomates.
Купание в -20: привычки столичных моржей - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 11:33
Купание в -20: привычки столичных "моржей"Крещенские морозы "моржей" не пугают. Москвичка Наталья Серая активно занимается закаливанием уже 11 лет, участвует в соревнованиях по заплывам в холодной воде и завоевывает медали.
 
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