https://ria.ru/20210122/vzyatka-1594098054.html

Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку

Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку

Экс-начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края признан виновным в совершении коррупционных и должностных... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T03:56

2021-01-22T03:56

2021-01-22T03:56

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Экс-начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края признан виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, получении взятки более 1,3 миллиона рублей, он получил 9,5 лет колонии, сообщает в пятницу СК РФ.Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 годах начальник службы материально-технического обеспечения получал деньги от предпринимателей за покровительство при исполнении государственных контрактов по выполнению работ, предоставлении услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Всего злоумышленник незаконно получил свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Он был уволен со службы.По информации регионального надзорного ведомства, подсудимый лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах и учреждениях МЧС России на срок 8 лет. Отмечается, что подсудимый вину в совершении преступлений не признал.

https://ria.ru/20210121/vzyatka-1593945355.html

хабаровский край

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия