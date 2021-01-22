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Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
Экс-начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края признан виновным в совершении коррупционных и должностных... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T03:56
2021-01-22T03:56
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Экс-начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края признан виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, получении взятки более 1,3 миллиона рублей, он получил 9,5 лет колонии, сообщает в пятницу СК РФ.Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 годах начальник службы материально-технического обеспечения получал деньги от предпринимателей за покровительство при исполнении государственных контрактов по выполнению работ, предоставлении услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Всего злоумышленник незаконно получил свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Он был уволен со службы.По информации регионального надзорного ведомства, подсудимый лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах и учреждениях МЧС России на срок 8 лет. Отмечается, что подсудимый вину в совершении преступлений не признал.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку

03:56 22.01.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : СК РФ
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Экс-начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края признан виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, получении взятки более 1,3 миллиона рублей, он получил 9,5 лет колонии, сообщает в пятницу СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 годах начальник службы материально-технического обеспечения получал деньги от предпринимателей за покровительство при исполнении государственных контрактов по выполнению работ, предоставлении услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Всего злоумышленник незаконно получил свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Он был уволен со службы.
"Бывший начальник службы материально-технического обеспечения ФГКУ "Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России", признан виновным в совершении 4 преступлений по статье УК РФ "Получение взятки", 3 преступлений по статье "Превышение должностных полномочий", а также преступления по статье "Мошенничество". Назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей", - сообщает следственное управление.
По информации регионального надзорного ведомства, подсудимый лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах и учреждениях МЧС России на срок 8 лет. Отмечается, что подсудимый вину в совершении преступлений не признал.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
 
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