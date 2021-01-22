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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594225256.html
ВОЗ заключила договор с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19
ВОЗ заключила договор с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения через свою программу COVAX заключила договор с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19, заявил в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:38
2021-01-22T20:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
воз
pfizer, inc.
в мире
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ЖЕНЕВА, 22 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения через свою программу COVAX заключила договор с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19, заявил в пятницу на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Сегодня я рад объявить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech на 40 миллионов доз вакцины. В дополнение к этому мы ожидаем поставки 150 миллионов доз вакцины AstraZeneca/Oxford, ожидающей разрешения на использование в чрезвычайных условиях, которые будут доступны для распределения через программу COVAX в первой четверти этого года", - сказал он.Глава ВОЗ подчеркнул, что таким образом, распределение вакцин в рамках программы COVAX начнется уже в феврале. В этом году в рамках программы планируется доставить 2 миллиарда доз вакцин от вируса.Это подтвердил и председатель и исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, который подчеркнул, что вакцины его компании начнут поставлять в первой четверти этого года.В свою очередь глава GAVI Сет Беркли, сообщил, что в ближайшую неделю Альянс вакцин озвучит 190 странам-участницам примерные даты, когда могут начаться поставки вакцин в государства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, pfizer, inc., в мире

ВОЗ заключила договор с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19

20:38 22.01.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ЖЕНЕВА, 22 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения через свою программу COVAX заключила договор с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19, заявил в пятницу на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Сегодня я рад объявить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech на 40 миллионов доз вакцины. В дополнение к этому мы ожидаем поставки 150 миллионов доз вакцины AstraZeneca/Oxford, ожидающей разрешения на использование в чрезвычайных условиях, которые будут доступны для распределения через программу COVAX в первой четверти этого года", - сказал он.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что таким образом, распределение вакцин в рамках программы COVAX начнется уже в феврале. В этом году в рамках программы планируется доставить 2 миллиарда доз вакцин от вируса.
Это подтвердил и председатель и исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, который подчеркнул, что вакцины его компании начнут поставлять в первой четверти этого года.
В свою очередь глава GAVI Сет Беркли, сообщил, что в ближайшую неделю Альянс вакцин озвучит 190 странам-участницам примерные даты, когда могут начаться поставки вакцин в государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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