https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594225256.html

ВОЗ заключила договор с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19

ВОЗ заключила договор с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения через свою программу COVAX заключила договор с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19, заявил в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:38

2021-01-22T20:38

2021-01-22T20:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

воз

pfizer, inc.

в мире

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ЖЕНЕВА, 22 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения через свою программу COVAX заключила договор с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19, заявил в пятницу на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус."Сегодня я рад объявить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech на 40 миллионов доз вакцины. В дополнение к этому мы ожидаем поставки 150 миллионов доз вакцины AstraZeneca/Oxford, ожидающей разрешения на использование в чрезвычайных условиях, которые будут доступны для распределения через программу COVAX в первой четверти этого года", - сказал он.Глава ВОЗ подчеркнул, что таким образом, распределение вакцин в рамках программы COVAX начнется уже в феврале. В этом году в рамках программы планируется доставить 2 миллиарда доз вакцин от вируса.Это подтвердил и председатель и исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, который подчеркнул, что вакцины его компании начнут поставлять в первой четверти этого года.В свою очередь глава GAVI Сет Беркли, сообщил, что в ближайшую неделю Альянс вакцин озвучит 190 странам-участницам примерные даты, когда могут начаться поставки вакцин в государства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/postavki-1594210866.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, pfizer, inc., в мире