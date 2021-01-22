https://ria.ru/20210122/sanders-1594187208.html
Ярославские мастерицы готовы связать варежки для Берни Сандерса
Ярославские мастерицы готовы связать варежки для Берни Сандерса
Ярославские мастерицы готовы связать варежки американскому сенатору Берни Сандерсу, чтобы напомнить ему о поездке в Ярославль в его медовый месяц в 1988 году, и РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:56
2021-01-22T16:56
2021-01-22T17:00
берни сандерс
джо байден
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Ярославские мастерицы готовы связать варежки американскому сенатору Берни Сандерсу, чтобы напомнить ему о поездке в Ярославль в его медовый месяц в 1988 году, и приглашают в гости снова.Фото Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях. Снимок распространялся под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов. Как выяснилось, варежки были связаны из старых свитеров учительницей из Вермонта Дженной Эллис. После того, как варежки сенатора вызвали международный фурор, Эллис написала в Twitter, что у нее нет новых изделий для многочисленных желающих.Связать еще одни варежки Сандерсу, а также всем желающим вызвались ярославские мастерицы. Руководитель гильдии ремесленников "Ремесленной палаты Ярославской области" Ирина Карлашова рассказала РИА Новости, что с удивлением узнала из СМИ, что американский сенатор бывал в Ярославле – в 1988 году он посетил город в статусе мэра Берлингтона, и эта поездка совпала с его медовым месяцем. После этой поездки Ярославль и Берлингтон стали побратимами.По ее мнению, комплект должен быть с ярославской символикой, например, с изображением медведя с секирой – это герб города."Если рассуждать о цветовом решении, то я думаю, это может быть что-нибудь бежево-коричневое, с серым. Человек он уже в возрасте, хотя очень хорошо выглядит для своих лет, но думаю, что должны быть теплые тона", - отметила собеседница.Ирина рассказала, что у нее самой в 1988 году была свадьба – она вышла замуж за курсанта и уехала в Мурманск, впоследствии вернулась. Но Ярославль того времени помнит очень хорошо."Было бы здорово, если бы Берни Сандерс приехал сюда снова. А мы уж встретим его достойно – и с варежками, и с караваем. Я думаю, он будет сильно удивлен тем, как изменился Ярославль, и, конечно, в лучшую сторону. Город расцвел! Я бы предложила ему прогуляться вдоль Волги, сходить на Стрелку (слияние Волги и Которосли – ред.). Думаю, он там уже был, но к тысячелетию города в 2010 году эти места очень преобразились. Одетые в камень берега, шикарные клумбы, фонтаны – это очень красиво", - уверена собеседница.
https://ria.ru/20210121/sanders-1593982775.html
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берни сандерс, джо байден, мурманск, сша, ярославль, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Екатерина Абрамова.
Ярославские мастерицы готовы связать варежки американскому сенатору Берни Сандерсу
, чтобы напомнить ему о поездке в Ярославль в его медовый месяц в 1988 году, и приглашают в гости снова.
Фото Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена
стало вирусным в соцсетях. Снимок распространялся под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов. Как выяснилось, варежки были связаны из старых свитеров учительницей из Вермонта Дженной Эллис. После того, как варежки сенатора вызвали международный фурор, Эллис написала в Twitter, что у нее нет новых изделий для многочисленных желающих.
Связать еще одни варежки Сандерсу, а также всем желающим вызвались ярославские мастерицы. Руководитель гильдии ремесленников "Ремесленной палаты Ярославской области" Ирина Карлашова рассказала РИА Новости, что с удивлением узнала из СМИ, что американский сенатор бывал в Ярославле
– в 1988 году он посетил город в статусе мэра Берлингтона, и эта поездка совпала с его медовым месяцем. После этой поездки Ярославль и Берлингтон стали побратимами.
"Варежки на столь статусном человеке – это мило и трогательно. Думаю, раз он так любит варежки, было бы здорово подарить ему еще одни. У нас настолько шикарные мастера в Ярославле, что мы можем связать все – хорошо, качественно, с любовью и юмором. А еще что важно – по размеру, а то, судя по видео с инаугурации, варежки сенатору вроде как слегка большеваты. Но мне кажется, что идеальным подарком был бы комплект – варежки, шарф и шапка", - сказала Карлашова.
По ее мнению, комплект должен быть с ярославской символикой, например, с изображением медведя с секирой – это герб города.
"Если рассуждать о цветовом решении, то я думаю, это может быть что-нибудь бежево-коричневое, с серым. Человек он уже в возрасте, хотя очень хорошо выглядит для своих лет, но думаю, что должны быть теплые тона", - отметила собеседница.
Ирина рассказала, что у нее самой в 1988 году была свадьба – она вышла замуж за курсанта и уехала в Мурманск
, впоследствии вернулась. Но Ярославль того времени помнит очень хорошо.
"Было бы здорово, если бы Берни Сандерс приехал сюда снова. А мы уж встретим его достойно – и с варежками, и с караваем. Я думаю, он будет сильно удивлен тем, как изменился Ярославль, и, конечно, в лучшую сторону. Город расцвел! Я бы предложила ему прогуляться вдоль Волги, сходить на Стрелку (слияние Волги и Которосли – ред.). Думаю, он там уже был, но к тысячелетию города в 2010 году эти места очень преобразились. Одетые в камень берега, шикарные клумбы, фонтаны – это очень красиво", - уверена собеседница.