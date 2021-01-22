https://ria.ru/20210122/sanders-1594187208.html

Ярославские мастерицы готовы связать варежки для Берни Сандерса

Ярославские мастерицы готовы связать варежки для Берни Сандерса

Ярославские мастерицы готовы связать варежки американскому сенатору Берни Сандерсу, чтобы напомнить ему о поездке в Ярославль в его медовый месяц в 1988 году, и РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:56

2021-01-22T16:56

2021-01-22T17:00

берни сандерс

джо байден

мурманск

сша

ярославль

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767378_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_8699df753ffe9a5e1f99a7c96b48b89d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Ярославские мастерицы готовы связать варежки американскому сенатору Берни Сандерсу, чтобы напомнить ему о поездке в Ярославль в его медовый месяц в 1988 году, и приглашают в гости снова.Фото Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях. Снимок распространялся под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов. Как выяснилось, варежки были связаны из старых свитеров учительницей из Вермонта Дженной Эллис. После того, как варежки сенатора вызвали международный фурор, Эллис написала в Twitter, что у нее нет новых изделий для многочисленных желающих.Связать еще одни варежки Сандерсу, а также всем желающим вызвались ярославские мастерицы. Руководитель гильдии ремесленников "Ремесленной палаты Ярославской области" Ирина Карлашова рассказала РИА Новости, что с удивлением узнала из СМИ, что американский сенатор бывал в Ярославле – в 1988 году он посетил город в статусе мэра Берлингтона, и эта поездка совпала с его медовым месяцем. После этой поездки Ярославль и Берлингтон стали побратимами.По ее мнению, комплект должен быть с ярославской символикой, например, с изображением медведя с секирой – это герб города."Если рассуждать о цветовом решении, то я думаю, это может быть что-нибудь бежево-коричневое, с серым. Человек он уже в возрасте, хотя очень хорошо выглядит для своих лет, но думаю, что должны быть теплые тона", - отметила собеседница.Ирина рассказала, что у нее самой в 1988 году была свадьба – она вышла замуж за курсанта и уехала в Мурманск, впоследствии вернулась. Но Ярославль того времени помнит очень хорошо."Было бы здорово, если бы Берни Сандерс приехал сюда снова. А мы уж встретим его достойно – и с варежками, и с караваем. Я думаю, он будет сильно удивлен тем, как изменился Ярославль, и, конечно, в лучшую сторону. Город расцвел! Я бы предложила ему прогуляться вдоль Волги, сходить на Стрелку (слияние Волги и Которосли – ред.). Думаю, он там уже был, но к тысячелетию города в 2010 году эти места очень преобразились. Одетые в камень берега, шикарные клумбы, фонтаны – это очень красиво", - уверена собеседница.

https://ria.ru/20210121/sanders-1593982775.html

https://ria.ru/20210121/varezhki-1594087735.html

мурманск

сша

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берни сандерс, джо байден, мурманск, сша, ярославль, общество