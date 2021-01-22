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МВД проверит данные об организации провокаций штабами Навального
17:52 22.01.2021 (обновлено: 18:01 22.01.2021)
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. МВД России сообщило, что проведет доследственную проверку в связи с организацией провокаций и насильственных действий руководителями штабов Алексея Навального.
Отмечается, что правоохранителям поступает информация, что руководители региональных штабов Навального получили от своих соратников, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова, указание задействовать молодежь (в том числе, несовершеннолетних) на несанкционированных акциях в регионах, "по имеющимся данным, путем распространения в их среде заведомо ложной информации".
"Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.