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В Краснодаре потушили пожар в супермаркете
В Краснодаре потушили пожар в супермаркете
Спасатели ликвидировали пожар в краснодарском супермаркете, в результате которого погиб один человек, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T22:10
2021-01-22T22:10
2021-01-22T23:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в краснодарском супермаркете, в результате которого погиб один человек, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре площадью 150 квадратных метров поступило в 20.26. Из здания эвакуировано было порядка 100 человек. Один человек погиб, двое пострадали, они направлены в краевую клиническую больницу. В 21.21 пожар был локализован."21.56 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
краснодар
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РИА Новости
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Ликвидация пожара на цветочном рынке в Краснодаре
Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в супермаркете в Краснодаре, сообщает МЧС РФ. Эвакуированы около 100 человек.
2021-01-22T22:10
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Взрыв и пожар на цветочном рынке в Краснодаре
На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа из-за разгерметизации газового баллона. После взрыва огонь распространился на 150 квадратных метров. Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие.
2021-01-22T22:10
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РИА Новости
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РИА Новости
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия