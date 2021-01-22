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В Краснодаре потушили пожар в супермаркете
В Краснодаре потушили пожар в супермаркете
Спасатели ликвидировали пожар в краснодарском супермаркете, в результате которого погиб один человек, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2021
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
происшествия
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в краснодарском супермаркете, в результате которого погиб один человек, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре площадью 150 квадратных метров поступило в 20.26. Из здания эвакуировано было порядка 100 человек. Один человек погиб, двое пострадали, они направлены в краевую клиническую больницу. В 21.21 пожар был локализован."21.56 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
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Ликвидация пожара на цветочном рынке в Краснодаре
Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в супермаркете в Краснодаре, сообщает МЧС РФ. Эвакуированы около 100 человек.
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Взрыв и пожар на цветочном рынке в Краснодаре
На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа из-за разгерметизации газового баллона. После взрыва огонь распространился на 150 квадратных метров. Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие.
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия
В Краснодаре потушили пожар в супермаркете
МОСКВА/КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в краснодарском супермаркете, в результате которого погиб один человек, сообщает МЧС РФ.
2021-01-22T22:10
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В Краснодаре потушили пожар в супермаркете

22:10 22.01.2021 (обновлено: 23:35 22.01.2021)
 
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МОСКВА/КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в краснодарском супермаркете, в результате которого погиб один человек, сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре площадью 150 квадратных метров поступило в 20.26. Из здания эвакуировано было порядка 100 человек. Один человек погиб, двое пострадали, они направлены в краевую клиническую больницу. В 21.21 пожар был локализован.
"21.56 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарПроисшествия
 
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