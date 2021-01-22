https://ria.ru/20210122/pozhar-1594231900.html

В Краснодаре при пожаре в супермаркете погиб человек

В Краснодаре при пожаре в супермаркете погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре площадью 150 квадратных метров в супермаркете в Краснодаре, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:54

2021-01-22T21:54

2021-01-22T23:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при пожаре площадью 150 квадратных метров в супермаркете в Краснодаре, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 20.26."По прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит возгорание в супермаркете на площади 150 метров квадратных. Из здания эвакуировано порядка 100 человек. К сожалению, в результате пожара погиб один человек, два человека пострадали, направлены в краевую клиническую больницу города Краснодара", - говорится в сообщении.Добавляется, что в 21.21 пожар был локализован.

https://ria.ru/20210122/pozhar-1594099667.html

краснодар

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2021

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Взрыв и пожар на цветочном рынке в Краснодаре На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа из-за разгерметизации газового баллона. После взрыва огонь распространился на 150 квадратных метров. Сообщается, что есть погибшие и пострадавшие. 2021-01-22T21:54 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, происшествия