https://ria.ru/20210122/potok-1594132800.html

Эксперт оценил резолюцию Европарламента по "Северному потоку — 2"

Эксперт оценил резолюцию Европарламента по "Северному потоку — 2"

Резолюция Европарламента о санкциях против российских чиновников и прекращении строительства газопровода "Северный поток 2" никак не повлияет на ход завершения... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:03

2021-01-22T12:03

2021-01-22T12:03

европарламент

северный поток — 2

фонд национальной энергетической безопасности

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

германия

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Резолюция Европарламента о санкциях против российских чиновников и прекращении строительства газопровода "Северный поток 2" никак не повлияет на ход завершения проекта с юридической точки зрения, поскольку речь идет о политической декларации, а не обязательном к исполнению странами-членами ЕС документе, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов."Если взять исключительно юридическую сторону, то никак это не повлияет, потому что в данном случае речь идет не о каком-то законе или бумаге, обязательной к исполнению органами власти Европейского союза и их стран, речь идет просто о политической декларации", - прокомментировал эксперт.По мнению Симонова, полномочия Европарламента не позволяют принимать документы, которые по настоящему блокировали бы строительство "Северного потока 2". Он также отметил, что недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Северный поток 2" - это частный проект, и Евросоюз не может его остановить.Эксперт отметил важность политического аспекта принятой резолюции и проиллюстрировал борьбу вокруг "Северного потока 2" слегка измененной цитатой Иосифа Сталина."Но в политическом аспекте декларация отражает, что, как говорил классик, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает - по мере приближения к завершению "Северного потока 2" борьба вокруг него обостряется, и в ход идут все аргументы наших оппонентов, и все карты на стол выкладываются. Давление на проект, а также на немецкие власти достигает максимального уровня", - заявил эксперт.В четверг, 21 января, депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом в России Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его арестом.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

https://ria.ru/20210121/merkel-1594005596.html

https://ria.ru/20210121/germaniya-1593981853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, северный поток — 2, фонд национальной энергетической безопасности, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, в мире