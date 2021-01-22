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https://ria.ru/20210122/potok-1594132800.html
Эксперт оценил резолюцию Европарламента по "Северному потоку — 2"
Эксперт оценил резолюцию Европарламента по "Северному потоку — 2"
Резолюция Европарламента о санкциях против российских чиновников и прекращении строительства газопровода "Северный поток 2" никак не повлияет на ход завершения... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:03
2021-01-22T12:03
европарламент
северный поток — 2
фонд национальной энергетической безопасности
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
германия
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Резолюция Европарламента о санкциях против российских чиновников и прекращении строительства газопровода "Северный поток 2" никак не повлияет на ход завершения проекта с юридической точки зрения, поскольку речь идет о политической декларации, а не обязательном к исполнению странами-членами ЕС документе, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов."Если взять исключительно юридическую сторону, то никак это не повлияет, потому что в данном случае речь идет не о каком-то законе или бумаге, обязательной к исполнению органами власти Европейского союза и их стран, речь идет просто о политической декларации", - прокомментировал эксперт.По мнению Симонова, полномочия Европарламента не позволяют принимать документы, которые по настоящему блокировали бы строительство "Северного потока 2". Он также отметил, что недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Северный поток 2" - это частный проект, и Евросоюз не может его остановить.Эксперт отметил важность политического аспекта принятой резолюции и проиллюстрировал борьбу вокруг "Северного потока 2" слегка измененной цитатой Иосифа Сталина."Но в политическом аспекте декларация отражает, что, как говорил классик, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает - по мере приближения к завершению "Северного потока 2" борьба вокруг него обостряется, и в ход идут все аргументы наших оппонентов, и все карты на стол выкладываются. Давление на проект, а также на немецкие власти достигает максимального уровня", - заявил эксперт.В четверг, 21 января, депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом в России Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его арестом.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
https://ria.ru/20210121/merkel-1594005596.html
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европарламент, северный поток — 2, фонд национальной энергетической безопасности, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, в мире

Эксперт оценил резолюцию Европарламента по "Северному потоку — 2"

12:03 22.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Резолюция Европарламента о санкциях против российских чиновников и прекращении строительства газопровода "Северный поток 2" никак не повлияет на ход завершения проекта с юридической точки зрения, поскольку речь идет о политической декларации, а не обязательном к исполнению странами-членами ЕС документе, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Если взять исключительно юридическую сторону, то никак это не повлияет, потому что в данном случае речь идет не о каком-то законе или бумаге, обязательной к исполнению органами власти Европейского союза и их стран, речь идет просто о политической декларации", - прокомментировал эксперт.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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По мнению Симонова, полномочия Европарламента не позволяют принимать документы, которые по настоящему блокировали бы строительство "Северного потока 2". Он также отметил, что недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что "Северный поток 2" - это частный проект, и Евросоюз не может его остановить.
Эксперт отметил важность политического аспекта принятой резолюции и проиллюстрировал борьбу вокруг "Северного потока 2" слегка измененной цитатой Иосифа Сталина.
"Но в политическом аспекте декларация отражает, что, как говорил классик, по мере приближения к коммунизму классовая борьба нарастает - по мере приближения к завершению "Северного потока 2" борьба вокруг него обостряется, и в ход идут все аргументы наших оппонентов, и все карты на стол выкладываются. Давление на проект, а также на немецкие власти достигает максимального уровня", - заявил эксперт.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 12:29
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В четверг, 21 января, депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом в России Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его арестом.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
 
ЕвропарламентСеверный поток — 2Фонд национальной энергетической безопасностиАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ГерманияВ мире
 
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