https://ria.ru/20210122/postradavshie-1594186670.html
В Татарстане рассказали о пострадавших при взрыве на нефтяном предприятии
В Татарстане рассказали о пострадавших при взрыве на нефтяном предприятии
Число пострадавших в результате взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, где погибли двое, возросло до трёх человек, заявил старший... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:47
2021-01-22T16:47
2021-01-22T16:47
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, где погибли двое, возросло до трёх человек, заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее сообщалось об одном пострадавшем, который в тяжёлом состоянии с травмами верхних и нижних конечностей, грудной клетки был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов."Ещё один рабочий получил перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки, у второго – водителя большегруза (компрессор) – ссадины. Оба обратились в больницу самостоятельно. Таким образом, всего погибли два и пострадали три человека", - сказал Галиев журналистам.По информации прокуратуры, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малая нефтяная компания Татарстана" в селе Большое Нуркеево Сармановского района. В результате два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".Галиев уточнил, что двое погибших рабочих ООО "МНКТ" работали непосредственно с емкостью, пострадавшие занимались другим и находились на некотором удалении от места ЧП.Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре. Ранее Приволжское управление Ростехнадзора сообщило, что создана комиссия по расследованию технических причин аварии, а также назначена внеплановая проверка ООО "МНКТ".ООО "МНКТ" было основано в 2001 году. Сегодня компания ведёт разработку и обслуживание пяти крупных нефтяных участков Татарстана: Сунчелеевского, Западно-Бурейкинского, Агбязовского, Актанышского и Нуркеевского месторождений. Входит в группу компаний "ГранаТ-Стан Групп", предоставляющую комплексные услуги в сфере добычи нефти и газа на территории Татарстана и других регионов России.
https://ria.ru/20210122/shakhta-1594100662.html
https://ria.ru/20201005/vzryv-1578218581.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости.
Число пострадавших в результате взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана
, где погибли двое, возросло до трёх человек, заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем, который в тяжёлом состоянии с травмами верхних и нижних конечностей, грудной клетки был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов
.
"Ещё один рабочий получил перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки, у второго – водителя большегруза (компрессор) – ссадины. Оба обратились в больницу самостоятельно. Таким образом, всего погибли два и пострадали три человека", - сказал Галиев журналистам.
По информации прокуратуры, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малая нефтяная компания Татарстана" в селе Большое Нуркеево Сармановского района. В результате два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
Галиев уточнил, что двое погибших рабочих ООО "МНКТ" работали непосредственно с емкостью, пострадавшие занимались другим и находились на некотором удалении от места ЧП.
Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре. Ранее Приволжское управление Ростехнадзора
сообщило, что создана комиссия по расследованию технических причин аварии, а также назначена внеплановая проверка ООО "МНКТ".
ООО "МНКТ" было основано в 2001 году. Сегодня компания ведёт разработку и обслуживание пяти крупных нефтяных участков Татарстана: Сунчелеевского, Западно-Бурейкинского, Агбязовского, Актанышского и Нуркеевского месторождений. Входит в группу компаний "ГранаТ-Стан Групп", предоставляющую комплексные услуги в сфере добычи нефти и газа на территории Татарстана и других регионов России.