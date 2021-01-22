https://ria.ru/20210122/postradavshie-1594186670.html

В Татарстане рассказали о пострадавших при взрыве на нефтяном предприятии

В Татарстане рассказали о пострадавших при взрыве на нефтяном предприятии

Число пострадавших в результате взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, где погибли двое, возросло до трёх человек, заявил старший... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:47

2021-01-22T16:47

2021-01-22T16:47

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на нефтяном предприятии в Сармановском районе Татарстана, где погибли двое, возросло до трёх человек, заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее сообщалось об одном пострадавшем, который в тяжёлом состоянии с травмами верхних и нижних конечностей, грудной клетки был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов."Ещё один рабочий получил перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки, у второго – водителя большегруза (компрессор) – ссадины. Оба обратились в больницу самостоятельно. Таким образом, всего погибли два и пострадали три человека", - сказал Галиев журналистам.По информации прокуратуры, при проведении испытания воздухом произошел разрыв ёмкости установки предварительного спуска воды на открытой площадке ООО "Малая нефтяная компания Татарстана" в селе Большое Нуркеево Сармановского района. В результате два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".Галиев уточнил, что двое погибших рабочих ООО "МНКТ" работали непосредственно с емкостью, пострадавшие занимались другим и находились на некотором удалении от места ЧП.Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре. Ранее Приволжское управление Ростехнадзора сообщило, что создана комиссия по расследованию технических причин аварии, а также назначена внеплановая проверка ООО "МНКТ".ООО "МНКТ" было основано в 2001 году. Сегодня компания ведёт разработку и обслуживание пяти крупных нефтяных участков Татарстана: Сунчелеевского, Западно-Бурейкинского, Агбязовского, Актанышского и Нуркеевского месторождений. Входит в группу компаний "ГранаТ-Стан Групп", предоставляющую комплексные услуги в сфере добычи нефти и газа на территории Татарстана и других регионов России.

https://ria.ru/20210122/shakhta-1594100662.html

https://ria.ru/20201005/vzryv-1578218581.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия