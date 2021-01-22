https://ria.ru/20210122/peregovory-1594131854.html
Вена готова стать площадкой для переговоров России и США
Вена готова стать площадкой для переговоров России и США
Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, если это будет необходимо, положительно оценивает сигнал из Вашингтона по продлению СНВ-3,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:57
2021-01-22T11:57
2021-01-22T12:03
александер шалленберг
россия
договор снв-3
мид австрии
вена
сша
в мире
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ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, если это будет необходимо, положительно оценивает сигнал из Вашингтона по продлению СНВ-3, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США. Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении", - заявил Шалленберг на пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия.
https://ria.ru/20210122/kosachev-1594106145.html
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александер шалленберг, россия, договор снв-3, мид австрии, вена, сша, в мире