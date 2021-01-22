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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/pandemiya-1594237255.html
Байден заявил, что "траекторию пандемии" пока изменить нельзя
Байден заявил, что "траекторию пандемии" пока изменить нельзя
Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T23:43
2021-01-22T23:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден."Мы ничего не можем поделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев", - сказал Байден.Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил в пятницу, что число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов. Согласно информации университета, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что "траекторию пандемии" пока изменить нельзя

23:43 22.01.2021
 
© REUTERS / Patrick SemanskyДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден.
"Мы ничего не можем поделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев", - сказал Байден.
Президент США Джо Байден подписывает документы в Президентской комнате Капитолия США после церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 23:14Распространение коронавируса
Байден задействовал закон военного времени для борьбы с коронавирусом
Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил в пятницу, что число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов. Согласно информации университета, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУниверситет Джонса ХопкинсаДжо БайденСШАВ мире
 
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