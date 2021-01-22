https://ria.ru/20210122/pandemiya-1594237255.html
Байден заявил, что "траекторию пандемии" пока изменить нельзя
Байден заявил, что "траекторию пандемии" пока изменить нельзя
Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T23:43
2021-01-22T23:43
2021-01-22T23:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593913202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e6351430cc3b82fd509bbdf2f3ed1f8.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден."Мы ничего не можем поделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев", - сказал Байден.Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил в пятницу, что число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов. Согласно информации университета, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594088868.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593913202_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ce1450402f46af3c8f206ebdcaede2b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, джо байден, сша, в мире