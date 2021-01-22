https://ria.ru/20210122/pandemiya-1594237255.html

Байден заявил, что "траекторию пандемии" пока изменить нельзя

Байден заявил, что "траекторию пандемии" пока изменить нельзя

Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T23:43

2021-01-22T23:43

2021-01-22T23:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден."Мы ничего не можем поделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев", - сказал Байден.Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил в пятницу, что число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов. Согласно информации университета, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594088868.html

сша

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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, джо байден, сша, в мире