https://ria.ru/20210122/natsgvardeytsy-1594230769.html

Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19, сообщили СМИ

Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19, сообщили СМИ

Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:36

2021-01-22T21:36

2021-01-22T21:36

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в отелях американской столицы, сообщает издание Politico.Как добавляет издание, профильный комитет сената ведет расследование и выясняет, соблюдались ли меры безопасности из-за COVID-19 среди нацгвардейцев. Сенатор-республиканец отметил в интервью Politico, что расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.Отмечается, что в большинстве случаев заболевание у нацгвардейцев протекает бессимптомно. По данным источника, перед тем как бойцы Национальной гвардии покинут Вашингтон после завершения там службы, им необходимо будет сдать тест на COVID-19. Предположительно, тестирование может пройти и среди тех, кто пока остается в Вашингтоне.Некоторые из находящихся на службе в столице США сообщили, что перед прибытием не сдавали тесты, у кого-то просто измерили температуру или спросили о контактах с заболевшими.Ранее газета Politico сообщила, что тысячи бойцов Национальной гвардии, охранявших Капитолий США и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже. Как сообщил один из гвардейцев, в четверг его подразделению приказали покинуть Капитолий и разместиться под крышей многоуровневой автомобильной парковки. В новом пристанище на 5 тысяч бойцов нет Wi-Fi, только одна розетка и один туалет с двумя кабинками.Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594181936.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире