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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210122/natsgvardeytsy-1594230769.html
Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19, сообщили СМИ
Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19, сообщили СМИ
Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:36
2021-01-22T21:36
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в отелях американской столицы, сообщает издание Politico.Как добавляет издание, профильный комитет сената ведет расследование и выясняет, соблюдались ли меры безопасности из-за COVID-19 среди нацгвардейцев. Сенатор-республиканец отметил в интервью Politico, что расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.Отмечается, что в большинстве случаев заболевание у нацгвардейцев протекает бессимптомно. По данным источника, перед тем как бойцы Национальной гвардии покинут Вашингтон после завершения там службы, им необходимо будет сдать тест на COVID-19. Предположительно, тестирование может пройти и среди тех, кто пока остается в Вашингтоне.Некоторые из находящихся на службе в столице США сообщили, что перед прибытием не сдавали тесты, у кого-то просто измерили температуру или спросили о контактах с заболевшими.Ранее газета Politico сообщила, что тысячи бойцов Национальной гвардии, охранявших Капитолий США и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже. Как сообщил один из гвардейцев, в четверг его подразделению приказали покинуть Капитолий и разместиться под крышей многоуровневой автомобильной парковки. В новом пристанище на 5 тысяч бойцов нет Wi-Fi, только одна розетка и один туалет с двумя кабинками.Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19, сообщили СМИ

21:36 22.01.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyСотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в отелях американской столицы, сообщает издание Politico.
Как добавляет издание, профильный комитет сената ведет расследование и выясняет, соблюдались ли меры безопасности из-за COVID-19 среди нацгвардейцев. Сенатор-республиканец отметил в интервью Politico, что расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.
Отмечается, что в большинстве случаев заболевание у нацгвардейцев протекает бессимптомно. По данным источника, перед тем как бойцы Национальной гвардии покинут Вашингтон после завершения там службы, им необходимо будет сдать тест на COVID-19. Предположительно, тестирование может пройти и среди тех, кто пока остается в Вашингтоне.
Некоторые из находящихся на службе в столице США сообщили, что перед прибытием не сдавали тесты, у кого-то просто измерили температуру или спросили о контактах с заболевшими.
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 16:19Распространение коронавируса
Число случаев COVID-19 в США выросло на 188,9 тысячи за сутки
Ранее газета Politico сообщила, что тысячи бойцов Национальной гвардии, охранявших Капитолий США и отдыхавших на его территории, теперь вынуждены ночевать в близлежащем гараже. Как сообщил один из гвардейцев, в четверг его подразделению приказали покинуть Капитолий и разместиться под крышей многоуровневой автомобильной парковки. В новом пристанище на 5 тысяч бойцов нет Wi-Fi, только одна розетка и один туалет с двумя кабинками.
Силы нацгвардии были срочно переброшены в Вашингтон после событий 6 января, когда протестующие сторонники бывшего тогда президентом Дональда Трампа захватили здание конгресса. Все мировые СМИ обошли фотографии гвардейцев, отдыхающих прямо на полу залов Капитолия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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