https://ria.ru/20210122/moshenniki-1594160347.html

Аналитик объяснил, как защититься от новой схемы телефонных мошенников

Аналитик объяснил, как защититься от новой схемы телефонных мошенников

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:31

2021-01-22T14:31

2021-01-22T19:41

ирина волк

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества.Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что теперь злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая персональные данные для хищения денег с банковских счетов.Как отметил Ульянов, сегодня большая часть звонков с незнакомых номеров поступает от мошенников или рекламных агентов, и посоветовал либо не разговаривать с подозрительным собеседником, либо воспринимать любую полученную от него информацию критически."Далее можно связаться с сотрудниками реальной организации по тем контактным телефонам, которые есть в интернете или буклете", — подчеркнул эксперт в комментарии РЕН ТВ.

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html

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2021

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ирина волк, общество