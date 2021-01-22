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Аналитик объяснил, как защититься от новой схемы телефонных мошенников
Аналитик объяснил, как защититься от новой схемы телефонных мошенников
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:31
2021-01-22T19:41
ирина волк
общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества.Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что теперь злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая персональные данные для хищения денег с банковских счетов.Как отметил Ульянов, сегодня большая часть звонков с незнакомых номеров поступает от мошенников или рекламных агентов, и посоветовал либо не разговаривать с подозрительным собеседником, либо воспринимать любую полученную от него информацию критически."Далее можно связаться с сотрудниками реальной организации по тем контактным телефонам, которые есть в интернете или буклете", — подчеркнул эксперт в комментарии РЕН ТВ.
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ирина волк, общество

Аналитик объяснил, как защититься от новой схемы телефонных мошенников

14:31 22.01.2021 (обновлено: 19:41 22.01.2021)
 
© Fotolia / lavioПо закону коллекторы не могу звонить должнику чаще одного раза в день
По закону коллекторы не могу звонить должнику чаще одного раза в день - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Fotolia / lavio
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что теперь злоумышленники представляются полицейскими и пугают жертву уголовным делом, вымогая персональные данные для хищения денег с банковских счетов.
Как отметил Ульянов, сегодня большая часть звонков с незнакомых номеров поступает от мошенников или рекламных агентов, и посоветовал либо не разговаривать с подозрительным собеседником, либо воспринимать любую полученную от него информацию критически.
"Далее можно связаться с сотрудниками реальной организации по тем контактным телефонам, которые есть в интернете или буклете", — подчеркнул эксперт в комментарии РЕН ТВ.
Человек с телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 08:13
Мошенники придумали новую схему обмана по телефону
 
Ирина ВолкОбщество
 
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