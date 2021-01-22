https://ria.ru/20210122/mishustin-1594126839.html
Мишустин освободил от должности зампреда фонда ОМС Нечепоренко
Мишустин освободил от должности зампреда фонда ОМС Нечепоренко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:33
2021-01-22T11:33
2021-01-22T11:33
михаил мишустин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593992632_0:216:3184:2006_1920x0_80_0_0_044d581897da2cf317e13cb68022e341.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Освободить Нечепоренко Юрия Алексеевича от должности заместителя председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в тексте распоряжения.Эту должность Нечепоренко занимал с 2012 года.
https://ria.ru/20210113/tsvetkov-1592847567.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593992632_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37ec82da07a08976884f2d6fc90750ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, политика