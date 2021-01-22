https://ria.ru/20210122/mishustin-1594126839.html

Мишустин освободил от должности зампреда фонда ОМС Нечепоренко

Мишустин освободил от должности зампреда фонда ОМС Нечепоренко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:33

2021-01-22T11:33

2021-01-22T11:33

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Освободить Нечепоренко Юрия Алексеевича от должности заместителя председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в тексте распоряжения.Эту должность Нечепоренко занимал с 2012 года.

https://ria.ru/20210113/tsvetkov-1592847567.html

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михаил мишустин, политика