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Мишустин освободил от должности зампреда фонда ОМС Нечепоренко
Мишустин освободил от должности зампреда фонда ОМС Нечепоренко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:33
2021-01-22T11:33
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Освободить Нечепоренко Юрия Алексеевича от должности заместителя председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в тексте распоряжения.Эту должность Нечепоренко занимал с 2012 года.
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михаил мишустин, политика

Мишустин освободил от должности зампреда фонда ОМС Нечепоренко

11:33 22.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя председателя фонда ОМС Юрия Нечепоренко, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Освободить Нечепоренко Юрия Алексеевича от должности заместителя председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в тексте распоряжения.
Эту должность Нечепоренко занимал с 2012 года.
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