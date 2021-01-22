https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594121805.html

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста случаев заболевания COVID-19 в России наблюдается в Ненецком автономном округе – 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:06

2021-01-22T11:06

2021-01-22T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

здоровье - общество

республика тыва

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев заболевания COVID-19 в России наблюдается в Ненецком автономном округе – 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ – 0,1%, 2. Республика Тыва – 0,2%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ – 0,3%", – говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ненецкий автономный округ

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, здоровье - общество, республика тыва