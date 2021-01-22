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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста случаев заболевания COVID-19 в России наблюдается в Ненецком автономном округе – 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:06
2021-01-22T11:06
2021-01-22T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев заболевания COVID-19 в России наблюдается в Ненецком автономном округе – 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ – 0,1%, 2. Республика Тыва – 0,2%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ – 0,3%", – говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, здоровье - общество, республика тыва