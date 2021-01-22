https://ria.ru/20210122/indoneziya-1594128788.html
В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев
В Индонезии продлен запрет на въезд иностранцев
Власти Индонезии продлили до 8 февраля запрет на въезд иностранных граждан, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:20
2021-01-22T12:20
2021-01-22T12:20
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Власти Индонезии продлили до 8 февраля запрет на въезд иностранных граждан, сообщает АТОР.Зарубежным гостям было запрещено посещать страну до 28 января. Исключение — пассажиры с уже активированными разрешениями на пребывание, дипломаты и обладатели служебных виз."Индонезия продлевает запрет на въезд для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение коронавируса", – сообщил министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по реагированию на COVID-19 и восстановлению экономики Эйрлангга Хартарто.Также до 8 февраля действуют ограничения на общественную деятельность на островах Ява и Бали.В настоящее время прямого авиасообщения между Россией и Индонезией нет. Немногочисленные россияне, которые приезжали в страну по бизнес-визе, использовали, в основном, стыковочные рейсы через Дубай. Но с 1 января попасть в это государство, заявив о деловых целях визита также невозможно.
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коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ява (остров), индонезия
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Власти Индонезии продлили до 8 февраля запрет на въезд иностранных граждан, сообщает
АТОР.
Зарубежным гостям было запрещено посещать страну до 28 января. Исключение — пассажиры с уже активированными разрешениями на пребывание, дипломаты и обладатели служебных виз.
"Индонезия продлевает запрет на въезд для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение коронавируса", – сообщил министр-координатор по экономическим вопросам, председатель комитета по реагированию на COVID-19 и восстановлению экономики Эйрлангга Хартарто.
Также до 8 февраля действуют ограничения на общественную деятельность на островах Ява и Бали.
В настоящее время прямого авиасообщения между Россией и Индонезией нет. Немногочисленные россияне, которые приезжали в страну по бизнес-визе, использовали, в основном, стыковочные рейсы через Дубай. Но с 1 января попасть в это государство, заявив о деловых целях визита также невозможно.