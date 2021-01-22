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https://ria.ru/20210122/gosuslugi-1594215706.html
Минцифры доработает сервис записи на вакцинацию от COVID-19 на госуслугах
Минцифры доработает сервис записи на вакцинацию от COVID-19 на госуслугах
Минцифры дорабатывает сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг, оптимизирует в нем выбор медучреждений и запись в лист ожидания при... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T19:21
2021-01-22T19:23
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минцифры дорабатывает сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг, оптимизирует в нем выбор медучреждений и запись в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной клинике, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Качанов."Мы обеспечиваем мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию, изучаем реакцию и опыт пользователей. Планируем в ближайшее время оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации", - сказал Качанов, слова которого передала пресс-служба Минцифры.Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции началась 18 января. Тогда же на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. Чтобы записаться, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на прививку для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации. После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593638181.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, олег качанов, коронавирусы, госуслуги, общество

Минцифры доработает сервис записи на вакцинацию от COVID-19 на госуслугах

19:21 22.01.2021 (обновлено: 19:23 22.01.2021)
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минцифры дорабатывает сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг, оптимизирует в нем выбор медучреждений и запись в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной клинике, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Качанов.
"Мы обеспечиваем мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию, изучаем реакцию и опыт пользователей. Планируем в ближайшее время оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации", - сказал Качанов, слова которого передала пресс-служба Минцифры.
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Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции началась 18 января. Тогда же на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. Чтобы записаться, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.
С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на прививку для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации. После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.
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Распространение коронавирусаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОлег КачановКоронавирусыГосуслугиОбщество
 
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