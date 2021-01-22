https://ria.ru/20210122/gosuslugi-1594215706.html

Минцифры доработает сервис записи на вакцинацию от COVID-19 на госуслугах

Минцифры доработает сервис записи на вакцинацию от COVID-19 на госуслугах

Минцифры дорабатывает сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг, оптимизирует в нем выбор медучреждений и запись в лист ожидания при... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T19:21

2021-01-22T19:21

2021-01-22T19:23

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

олег качанов

коронавирусы

госуслуги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_4e771586514032e320479a5afea01d8e.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минцифры дорабатывает сервис записи на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг, оптимизирует в нем выбор медучреждений и запись в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной клинике, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Качанов."Мы обеспечиваем мониторинг работоспособности сервиса записи на вакцинацию, изучаем реакцию и опыт пользователей. Планируем в ближайшее время оптимизировать услугу с точки зрения удобства выбора свободных мест на вакцинацию и записи в лист ожидания при отсутствии доступных мест в выбранной медорганизации", - сказал Качанов, слова которого передала пресс-служба Минцифры.Массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции началась 18 января. Тогда же на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. Чтобы записаться, на стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.С 31 января 2021 года станет доступна отдельная специализированная форма записи на прививку для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации. После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593638181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/sputnik-v-1591870420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, олег качанов, коронавирусы, госуслуги, общество