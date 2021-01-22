https://ria.ru/20210122/gazoprovod-1594178824.html
"Газпром" создал в Монголии компанию для проекта "Сила Сибири — 2"
"Газпром" создал в Монголии компанию для проекта "Сила Сибири — 2"
Компания "Газопровод Союз Восток" для разработки технико-экономического обоснования по проекту "Сила Сибири — 2" создана в Монголии, сообщается в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:57
2021-01-22T15:57
2021-01-22T15:57
западная сибирь
сила сибири (газопровод)
алексей миллер
газпром
китай
монголия
экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Компания "Газопровод Союз Восток" для разработки технико-экономического обоснования по проекту "Сила Сибири — 2" создана в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Газпрома".Отмечается, что компания создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай."Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири — 2", экспортная мощность которого может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении", - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/gazprom-1591984306.html
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западная сибирь, сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром, китай, монголия, экономика