https://ria.ru/20210122/gazoprovod-1594178824.html

"Газпром" создал в Монголии компанию для проекта "Сила Сибири — 2"

"Газпром" создал в Монголии компанию для проекта "Сила Сибири — 2"

Компания "Газопровод Союз Восток" для разработки технико-экономического обоснования по проекту "Сила Сибири — 2" создана в Монголии, сообщается в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:57

2021-01-22T15:57

2021-01-22T15:57

западная сибирь

сила сибири (газопровод)

алексей миллер

газпром

китай

монголия

экономика

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Компания "Газопровод Союз Восток" для разработки технико-экономического обоснования по проекту "Сила Сибири — 2" создана в Монголии, сообщается в Telegram-канале "Газпрома".Отмечается, что компания создана для проведения проектно-изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай."Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири — 2", экспортная мощность которого может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении", - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/gazprom-1591984306.html

западная сибирь

китай

монголия

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западная сибирь, сила сибири (газопровод), алексей миллер, газпром, китай, монголия, экономика