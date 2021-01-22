https://ria.ru/20210122/ekran-1594096068.html

Специалист объяснил, из-за чего выгорает экран смартфона

Специалист объяснил, из-за чего выгорает экран смартфона

Это связано, прежде всего, с технологией, на которой основаны современные дисплеи с матрицей OLED, AMOLED и Super AMOLED, рассказал агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T02:26

2021-01-22T02:26

2021-01-22T02:26

сергей кузьменко

роскачество

технологии

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Это связано, прежде всего, с технологией, на которой основаны современные дисплеи с матрицей OLED, AMOLED и Super AMOLED, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. С этим связано то, что срок службы синих диодов снижается, они светят все тусклее, а цвет экрана и вовсе уходит в зеленые и красные тона. Иными словами, выгорает там, где используются синие или белые цвета. Устранить эту проблему поможет лишь замена экрана. Дело в том, что производители еще не придумали решения проблемы выгорания пикселей, а только используют периодическое смещение статичных элементов интерфейса операционной системы на несколько пикселей. Это помогает удвоить срок службы дисплея. Кузьменко предлагает как можно реже использовать телефон на максимальной яроксти и применять темные темы в оформлении. Иногда стоит менять обои и расположение иконок на главном экране.

https://ria.ru/20210108/obnovleniya-1592283173.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кузьменко, роскачество, технологии