Специалист объяснил, из-за чего выгорает экран смартфона
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Это связано, прежде всего, с технологией, на которой основаны современные дисплеи с матрицей OLED, AMOLED и Super AMOLED, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Ключевая особенность технологии OLED – матрица состоит из трех цветов светодиодов (зеленого, красного и синего). И каждый из видов диодов имеют свой срок службы. Технология устроена так, что субпиксели синего цвета менее яркие, и для соблюдения цветового баланса на них приходится подавать больший ток, чем на зеленые и красные субпиксели", - поясняет эксперт.
С этим связано то, что срок службы синих диодов снижается, они светят все тусклее, а цвет экрана и вовсе уходит в зеленые и красные тона. Иными словами, выгорает там, где используются синие или белые цвета.
Устранить эту проблему поможет лишь замена экрана. Дело в том, что производители еще не придумали решения проблемы выгорания пикселей, а только используют периодическое смещение статичных элементов интерфейса операционной системы на несколько пикселей. Это помогает удвоить срок службы дисплея.
Кузьменко предлагает как можно реже использовать телефон на максимальной яроксти и применять темные темы в оформлении. Иногда стоит менять обои и расположение иконок на главном экране.