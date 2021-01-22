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Специалист объяснил, из-за чего выгорает экран смартфона
Специалист объяснил, из-за чего выгорает экран смартфона
Это связано, прежде всего, с технологией, на которой основаны современные дисплеи с матрицей OLED, AMOLED и Super AMOLED, рассказал агентству "Прайм" старший... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T02:26
2021-01-22T02:26
сергей кузьменко
роскачество
технологии
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Это связано, прежде всего, с технологией, на которой основаны современные дисплеи с матрицей OLED, AMOLED и Super AMOLED, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. С этим связано то, что срок службы синих диодов снижается, они светят все тусклее, а цвет экрана и вовсе уходит в зеленые и красные тона. Иными словами, выгорает там, где используются синие или белые цвета. Устранить эту проблему поможет лишь замена экрана. Дело в том, что производители еще не придумали решения проблемы выгорания пикселей, а только используют периодическое смещение статичных элементов интерфейса операционной системы на несколько пикселей. Это помогает удвоить срок службы дисплея. Кузьменко предлагает как можно реже использовать телефон на максимальной яроксти и применять темные темы в оформлении. Иногда стоит менять обои и расположение иконок на главном экране.
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сергей кузьменко, роскачество, технологии

Специалист объяснил, из-за чего выгорает экран смартфона

02:26 22.01.2021
 
© Фото : Pixabay / Dariusz SankowskiДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Фото : Pixabay / Dariusz Sankowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Это связано, прежде всего, с технологией, на которой основаны современные дисплеи с матрицей OLED, AMOLED и Super AMOLED, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Ключевая особенность технологии OLED – матрица состоит из трех цветов светодиодов (зеленого, красного и синего). И каждый из видов диодов имеют свой срок службы. Технология устроена так, что субпиксели синего цвета менее яркие, и для соблюдения цветового баланса на них приходится подавать больший ток, чем на зеленые и красные субпиксели", - поясняет эксперт.
С этим связано то, что срок службы синих диодов снижается, они светят все тусклее, а цвет экрана и вовсе уходит в зеленые и красные тона. Иными словами, выгорает там, где используются синие или белые цвета.
Устранить эту проблему поможет лишь замена экрана. Дело в том, что производители еще не придумали решения проблемы выгорания пикселей, а только используют периодическое смещение статичных элементов интерфейса операционной системы на несколько пикселей. Это помогает удвоить срок службы дисплея.
Кузьменко предлагает как можно реже использовать телефон на максимальной яроксти и применять темные темы в оформлении. Иногда стоит менять обои и расположение иконок на главном экране.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
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Сергей КузьменкоРоскачествоТехнологии
 
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